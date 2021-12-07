登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211207/40-9688202.html
日本 賃上げ税制で中小企業の控除率は最大40％の方針
日本 賃上げ税制で中小企業の控除率は最大40％の方針
日本政府の与党は、企業に賃上げを促すための税制を拡充する方針を固めた。読売新聞が報じている。 2021年12月7日, Sputnik 日本
2021-12-07T14:30+0900
2021-12-07T14:30+0900
2021-12-07T14:49+0900
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/8659486_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3e51282776bd6b2b9a0c01d325012422.jpg
与党は、法人税から差し引く控除率を15％から、大企業で最大30％、中小企業で最大40％に引き上げる方針で、2022年度の与党税制改正大綱に盛り込む。また賃上げは、基本給だけではなく、賞与も含まれる見込み。同紙によると、岸田首相は経済政策として「成長と分配の好循環」を掲げており、賃上げ税制の拡充に積極的に取り組んでいる。公明党は最大30％の引き上げを主張していたが、より拡充する形で方針が固まった。関連ニュース
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/8659486_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_e3dc8401005a0679a17198a53f7025b3.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内
日本 賃上げ税制で中小企業の控除率は最大40％の方針
2021年12月7日, 14:30 (更新: 2021年12月7日, 14:49)
日本政府の与党は、企業に賃上げを促すための税制を拡充する方針を固めた。読売新聞が報じている。
与党は、法人税から差し引く控除率を15％から、大企業で最大30％、中小企業で最大40％に引き上げる方針
で、2022年度の与党税制改正大綱に盛り込む。
また賃上げは、基本給だけではなく、賞与も含まれる見込み。
同紙によると、岸田首相は経済政策として「成長と分配の好循環」を掲げており、賃上げ税制の拡充に積極的に取り組んでいる。公明党は最大30％の引き上げを主張していたが、より拡充する形で方針が固まった。