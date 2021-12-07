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イラン民間航空機　エンジン炎上でシーラーズに緊急着陸
イラン民間航空機　エンジン炎上でシーラーズに緊急着陸
イランのアーセマーン航空のシーラーズ発オマーンのマスカット行の旅客機は離陸後、エンジンが炎上したため、シーラーズで緊急着陸を行った。イランのテレビ局 IRIBが報じた。 2021年12月7日, Sputnik 日本
2021-12-07T00:07+0900
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同機はオマーンのマスカットを目指し、イランのシーラーズ空港を離陸していた。現段階では負傷者の情報は入っていない。関連ニュース
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イラン民間航空機　エンジン炎上でシーラーズに緊急着陸

2021年12月7日, 00:07 (更新: 2021年12月7日, 00:25)
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飛行機 - Sputnik 日本, 1920, 07.12.2021
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イランのアーセマーン航空のシーラーズ発オマーンのマスカット行の旅客機は離陸後、エンジンが炎上したため、シーラーズで緊急着陸を行った。イランのテレビ局 IRIBが報じた。
同機はオマーンのマスカットを目指し、イランのシーラーズ空港を離陸していた。
現段階では負傷者の情報は入っていない。
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