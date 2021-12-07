登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211207/9684944.html
イラン民間航空機 エンジン炎上でシーラーズに緊急着陸
イラン民間航空機 エンジン炎上でシーラーズに緊急着陸
イランのアーセマーン航空のシーラーズ発オマーンのマスカット行の旅客機は離陸後、エンジンが炎上したため、シーラーズで緊急着陸を行った。イランのテレビ局 IRIBが報じた。 2021年12月7日, Sputnik 日本
2021-12-07T00:07+0900
2021-12-07T00:07+0900
2021-12-07T00:25+0900
イラン
事件
飛行機
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/112/62/1126279_0:185:2863:1795_1920x0_80_0_0_1fa09686e5fca99cbbc6238b11c5cbec.jpg
同機はオマーンのマスカットを目指し、イランのシーラーズ空港を離陸していた。現段階では負傷者の情報は入っていない。関連ニュース
イラン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/112/62/1126279_150:0:2695:1909_1920x0_80_0_0_154ab31a3402f677e18028b9165bda0d.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
イラン, 事件, 飛行機
イラン民間航空機 エンジン炎上でシーラーズに緊急着陸
2021年12月7日, 00:07 (更新: 2021年12月7日, 00:25)
イランのアーセマーン航空のシーラーズ発オマーンのマスカット行の旅客機は離陸後、エンジンが炎上したため、シーラーズで緊急着陸を行った。イランのテレビ局 IRIBが報じた。
同機はオマーンのマスカットを目指し、イランのシーラーズ空港を離陸していた。