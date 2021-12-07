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全米脚本家組合が21世紀の優秀映画脚本を発表
全米脚本家組合が21世紀の優秀映画脚本を発表
全米脚本家組合は、史上最高の脚本101本の発表から15年を経て、21世紀の最高の脚本101本をまとめた。前回のトップは「カサブランカ」、今回のトップはホラー映画の「ゲット・アウト」となった。 2021年12月7日, Sputnik 日本
2021-12-07T18:02+0900
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米国脚本家のシナリオトップ10は以下の通り。『ゲット・アウト』『エターナル・サンシャイン』『ソーシャル・ネットワーク』『パラサイト 半地下の家族』『ノーカントリー』『ムーンライト』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『イングロリアス・バスターズ』『あの頃ペニー・レインと』『メメント』リストの上位には、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（22位）や『ディパーテッド』（30位）、『マルホランド・ドライブ』（41位）が含まれる。『千と千尋の神隠し』がランキングの67位に入った。関連記事
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全米脚本家組合が21世紀の優秀映画脚本を発表

2021年12月7日, 18:02
© 写真 : Blumhouse Productions (2017)Кадр из фильма "Прочь"
Кадр из фильма Прочь - Sputnik 日本, 1920, 07.12.2021
© 写真 : Blumhouse Productions (2017)
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全米脚本家組合は、史上最高の脚本101本の発表から15年を経て、21世紀の最高の脚本101本をまとめた。前回のトップは「カサブランカ」、今回のトップはホラー映画の「ゲット・アウト」となった。
米国脚本家のシナリオトップ10は以下の通り。
『ゲット・アウト』
『エターナル・サンシャイン』
『ソーシャル・ネットワーク』
『パラサイト 半地下の家族』
『ノーカントリー』
『ムーンライト』
『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』
『イングロリアス・バスターズ』
『あの頃ペニー・レインと』
『メメント』
エミー賞 - Sputnik 日本, 1920, 20.09.2021
米ドラマ最大イベント「エミー賞」　ドラマシリーズ作品賞は「ザ・クラウン」
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リストの上位には、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（22位）や『ディパーテッド』（30位）、『マルホランド・ドライブ』（41位）が含まれる。
『千と千尋の神隠し』がランキングの67位に入った。
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