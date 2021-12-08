https://jp.sputniknews.com/20211208/9696807.html

オーストラリアも外交ボイコットを表明 北京冬季五輪

オーストラリアも外交ボイコットを表明 北京冬季五輪

オーストラリアのスコット・モリソン首相は8日、米国に続いて2022年北京冬季五輪で政府高官を派遣しない「外交ボイコット」を実施すると発表した。ロイターが報じている。 2021年12月8日, Sputnik 日本

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オーストラリアは中国との外交チャンネル再開を試みたが、その後の8日、豪政府は外交ボイコットの実施を決定した。モリソン首相は、中国政府は豪政府が提起した人権侵害の疑惑など多くの問題に応じていないと指摘している。豪オリンピック委員会は、この外交ボイコットが五輪への出場を予定している選手らに影響を与えることはないとしている。北京五輪をめぐっては、米国が6日、中国での人権侵害を理由に外交ボイコットを実施すると発表した。2021年2月には、チベット族やウイグル族、内モンゴル人や香港人などが務める180の人権団体・組織が、北京冬季五輪のボイコットを呼びかけた。カナダやノルウェーの政治家もボイコットを提案している。北京冬季五輪は、2022年2月4日から20日まで行われる。関連ニュース

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