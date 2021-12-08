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オーラフ・ショルツ氏がドイツ新首相に選出

オーラフ・ショルツ氏がドイツ新首相に選出

ドイツ議会での選挙の結果、社会民主党のオーラフ・ショルツ氏が同国の首相に選出された。議会の様子をテレビチャンネルN24が中継した。 2021年12月8日, Sputnik 日本

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首相選挙は秘密投票で実施され、議論は行われなかった。候補者が最初の投票で勝利するには圧倒的多数の票が必要となる。現在のドイツ議会では、議員736人に対し「支持」が最低369票必要とされる。今回、ショルツ氏は395票の支持を獲得した。

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