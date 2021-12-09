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https://jp.sputniknews.com/20211209/9700363.html
ロスコスモス 女性クルーの飛行に米宇宙船「ドラゴン」利用
ロスコスモス 女性クルーの飛行に米宇宙船「ドラゴン」利用
ロシア国営宇宙企業ロスコスモスのドミトリー・ロゴジン長官は8日、ロスコスモスで唯一の女性宇宙飛行士のアンナ・キキナ氏を米国のスペースX社の宇宙船ドラゴンに乗せて国際宇宙ステーション（ISS）に送り込む意向を表した。 2021年12月9日, Sputnik 日本
2021-12-09T06:30+0900
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ロゴジン長官はソユーズMS-20のステーションとのドッキング後に行われた記者会見で「我々は、ロスコスモスのキキナ宇宙飛行士が2022年に初飛行を遂げると想定しており、おそらくそれには宇宙船ドラゴンを利用すると考えている」と述べた。ロゴジン長官はこの決定はロスコスモス内ではすでにとられており、これに準じ、米国人宇宙飛行士はロシアの宇宙船でステーションへ向かうと語っている。関連ニュース
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ロスコスモス 女性クルーの飛行に米宇宙船「ドラゴン」利用
ロシア国営宇宙企業ロスコスモスのドミトリー・ロゴジン長官は8日、ロスコスモスで唯一の女性宇宙飛行士のアンナ・キキナ氏を米国のスペースX社の宇宙船ドラゴンに乗せて国際宇宙ステーション（ISS）に送り込む意向を表した。
ロゴジン長官はソユーズMS-20のステーションとのドッキング後に行われた記者会見で「我々は、ロスコスモスのキキナ宇宙飛行士が2022年に初飛行を遂げると想定しており、おそらくそれには宇宙船ドラゴンを利用すると考えている」と述べた。
ロゴジン長官はこの決定はロスコスモス内ではすでにとられており、これに準じ、米国人宇宙飛行士はロシアの宇宙船でステーションへ向かうと語っている。