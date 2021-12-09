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日本・トカラ列島でM6.0の地震
日本・トカラ列島でM6.0の地震
日本の鹿児島県トカラ列島近海でマグニチュード6.0の地震が発生した。日本の気象庁が発表した。 2021年12月9日, Sputnik 日本
2021-12-09T12:18+0900
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地震は日本時間11時5分に発生した。震源地はトカラ列島近海、震源の深さは20キロ。この地震による津波の心配はない。関連ニュース
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日本・トカラ列島でM6.0の地震

2021年12月9日, 12:18
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地震 - Sputnik 日本, 1920, 09.12.2021
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日本の鹿児島県トカラ列島近海でマグニチュード6.0の地震が発生した。日本の気象庁が発表した。
地震は日本時間11時5分に発生した。震源地はトカラ列島近海、震源の深さは20キロ。
この地震による津波の心配はない。
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