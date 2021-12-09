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中国　カナダの外交ボイコット決定に抗議　北京冬季五輪
中国　カナダの外交ボイコット決定に抗議　北京冬季五輪
中国は、カナダが2022年北京冬季五輪に政府関係者を派遣しない、外交ボイコットを決定したことに抗議した。 2021年12月9日, Sputnik 日本
2021-12-09T16:47+0900
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カナダの中国大使館は、以下の声明を発表した。「カナダのジャスティン・トルドー首相は8日、『中国政府による人権侵害』と偽りの主張を行い、事実の裏付けのない主張に基づき、北京冬季五輪・パラリンピックに外交官を派遣しないと発表した。中国側は、すでにカナダ側に、これらの行動に対する不快感と抗議を強く表明した。カナダと複数の西側諸国は、イデオロギー的な偏見や、嘘や噂に基づいて五輪を妨害しようとする政治的な策略を露骨に行っている。」米国は6日、北京冬季五輪に政府関係者を派遣しない、外交ボイコットを実施すると発表した。米国はボイコットの理由として、中国の人権侵害問題を挙げている。8日には、オーストラリアが北京冬季五輪で外交ボイコットを行うと表明した。また英国のボリス・ジョンソン首相もこの日、英政府はボイコットの実施を支持しないが、政府関係者を大会に派遣しないと発言した。関連ニュース
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中国　カナダの外交ボイコット決定に抗議　北京冬季五輪

2021年12月9日, 16:47 (更新: 2021年12月9日, 16:50)
© AP Photo / Ng Han GuanОтсчет времени до старта Олимпийских игр в Пекине
Отсчет времени до старта Олимпийских игр в Пекине - Sputnik 日本, 1920, 09.12.2021
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中国は、カナダが2022年北京冬季五輪に政府関係者を派遣しない、外交ボイコットを決定したことに抗議した。
カナダの中国大使館は、以下の声明を発表した。
「カナダのジャスティン・トルドー首相は8日、『中国政府による人権侵害』と偽りの主張を行い、事実の裏付けのない主張に基づき、北京冬季五輪・パラリンピックに外交官を派遣しないと発表した。中国側は、すでにカナダ側に、これらの行動に対する不快感と抗議を強く表明した。カナダと複数の西側諸国は、イデオロギー的な偏見や、嘘や噂に基づいて五輪を妨害しようとする政治的な策略を露骨に行っている。」
カナダ首相 - Sputnik 日本, 1920, 09.12.2021
カナダ　北京五輪の外交ボイコットに参加
03:18
米国は6日、北京冬季五輪に政府関係者を派遣しない、外交ボイコットを実施すると発表した。米国はボイコットの理由として、中国の人権侵害問題を挙げている。
8日には、オーストラリアが北京冬季五輪で外交ボイコットを行うと表明した。また英国のボリス・ジョンソン首相もこの日、英政府はボイコットの実施を支持しないが、政府関係者を大会に派遣しないと発言した。
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