https://jp.sputniknews.com/20211210/iphone-9707160.html

iPhone 非純正部品を使った修理を識別する機能を開発

iPhone 非純正部品を使った修理を識別する機能を開発

AppleはiPhoneに非純正部品を識別する機能をオプションで加えた。技術系ニュースのメディアサイト「ギズモード」が報じた。 2021年12月10日, Sputnik 日本

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新オプションが搭載されたのは、iOS 15.2のベータ版。この機能搭載のiPhoneに純正品ではない部品が取り付けられた場合、「不明な部品」というメッセージが表示されるため、悪質な修理業者の摘発に一役買う。iPhone XR、XS、XS Maxとそれ以降のモデルはこれでバッテリー交換の有無が確認できるようになる。iPhone 11、12、13はさらに純正の画面への交換が表示される。iPhone 12および13シリーズになるとカメラの交換を確認できる。ギズモードがAppleに確認したところでは、新機能はデバイスの動作には一切影響せず、Appleは非純正部品の動作を妨げることはない。また修理で純正のディスプレイやバッテリーが誤って取り付けられた場合にも「不審な部品」が表示される。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20211208/apple-iphone1320-9697720.html

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