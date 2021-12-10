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iPhone　非純正部品を使った修理を識別する機能を開発
iPhone　非純正部品を使った修理を識別する機能を開発
AppleはiPhoneに非純正部品を識別する機能をオプションで加えた。技術系ニュースのメディアサイト「ギズモード」が報じた。 2021年12月10日, Sputnik 日本
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新オプションが搭載されたのは、iOS 15.2のベータ版。この機能搭載のiPhoneに純正品ではない部品が取り付けられた場合、「不明な部品」というメッセージが表示されるため、悪質な修理業者の摘発に一役買う。iPhone XR、XS、XS Maxとそれ以降のモデルはこれでバッテリー交換の有無が確認できるようになる。iPhone 11、12、13はさらに純正の画面への交換が表示される。iPhone 12および13シリーズになるとカメラの交換を確認できる。ギズモードがAppleに確認したところでは、新機能はデバイスの動作には一切影響せず、Appleは非純正部品の動作を妨げることはない。また修理で純正のディスプレイやバッテリーが誤って取り付けられた場合にも「不審な部品」が表示される。関連ニュース
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iPhone　非純正部品を使った修理を識別する機能を開発

2021年12月10日, 05:45
© © Screenshot: YouTube / Concept CreatoriPhone 13
iPhone 13 - Sputnik 日本, 1920, 10.12.2021
© © Screenshot: YouTube / Concept Creator
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AppleはiPhoneに非純正部品を識別する機能をオプションで加えた。技術系ニュースのメディアサイト「ギズモード」が報じた。
新オプションが搭載されたのは、iOS 15.2のベータ版。この機能搭載のiPhoneに純正品ではない部品が取り付けられた場合、「不明な部品」というメッセージが表示されるため、悪質な修理業者の摘発に一役買う。
iPhone XR、XS、XS Maxとそれ以降のモデルはこれでバッテリー交換の有無が確認できるようになる。iPhone 11、12、13はさらに純正の画面への交換が表示される。iPhone 12および13シリーズになるとカメラの交換を確認できる。
iPhone13 - Sputnik 日本, 1920, 08.12.2021
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Apple　 iPhone13の生産台数は計画より20％減少　半導体チップ不足のため
12月8日, 19:40
ギズモードがAppleに確認したところでは、新機能はデバイスの動作には一切影響せず、Appleは非純正部品の動作を妨げることはない。また修理で純正のディスプレイやバッテリーが誤って取り付けられた場合にも「不審な部品」が表示される。
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