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https://jp.sputniknews.com/20211213/2-9725657.html
スウェーデン沖のバルト海で貨物船2隻が衝突
スウェーデン沖のバルト海で貨物船2隻が衝突
スウェーデン沖のバルト海で貨物船2隻が衝突し、そのうち1隻が転覆した。2人が水中に取り残されている。サイトNordicNewsが報じた。 2021年12月13日, Sputnik 日本
2021-12-13T15:16+0900
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2021-12-13T15:28+0900
国際
災害・事故・事件
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Nordic Newsによると「貨物船2隻がイースタッド（スウェーデン）とボーンホルム島（デンマーク）の間のバルト海で衝突した。2人が水中に取り残されているという情報がある。救助活動が行われている」。貨物船の乗組員数に関する正確な情報は伝えられていない。
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スウェーデン沖のバルト海で貨物船2隻が衝突
2021年12月13日, 15:16 (更新: 2021年12月13日, 15:28)
スウェーデン沖のバルト海で貨物船2隻が衝突し、そのうち1隻が転覆した。2人が水中に取り残されている。サイトNordicNewsが報じた。
Nordic Newsによると「貨物船2隻がイースタッド（スウェーデン）とボーンホルム島（デンマーク）の間のバルト海で衝突した。2人が水中に取り残されているという情報がある。救助活動が行われている」。
貨物船の乗組員数に関する正確な情報は伝えられていない。