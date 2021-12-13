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ミス・ユニバース　優勝はインド代表
ミス・ユニバース　優勝はインド代表
イスラエルのエイラットで、ミス・ユニバース世界大会が行われ、インド代表のハーナ・サンドゥさん（21）が優勝した。 2021年12月13日, Sputnik 日本
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サンドゥさんは、前回優勝者のメキシコ代表のアンドレア・メサさんから王冠を受け取った。2位は南アフリカ代表。ミス・ユニバースには80カ国の代表者たちが参加した。ミス・ユニバースは今年で70回目を迎えた。
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ミス・ユニバース　優勝はインド代表

2021年12月13日, 14:50
© REUTERS / Ronen Zvulunインド代表のハーナ・サンドゥさん
インド代表のハーナ・サンドゥさん - Sputnik 日本, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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イスラエルのエイラットで、ミス・ユニバース世界大会が行われ、インド代表のハーナ・サンドゥさん（21）が優勝した。
サンドゥさんは、前回優勝者のメキシコ代表のアンドレア・メサさんから王冠を受け取った。2位は南アフリカ代表。ミス・ユニバースには80カ国の代表者たちが参加した。
ミス・ユニバースは今年で70回目を迎えた。
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