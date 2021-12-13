登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211213/9725516.html
ミス・ユニバース 優勝はインド代表
ミス・ユニバース 優勝はインド代表
イスラエルのエイラットで、ミス・ユニバース世界大会が行われ、インド代表のハーナ・サンドゥさん（21）が優勝した。 2021年12月13日, Sputnik 日本
2021-12-13T14:50+0900
2021-12-13T14:50+0900
2021-12-13T14:50+0900
国際
社会
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/9725569_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_06d6878b2a1931c14d8c3fb27514c609.jpg
サンドゥさんは、前回優勝者のメキシコ代表のアンドレア・メサさんから王冠を受け取った。2位は南アフリカ代表。ミス・ユニバースには80カ国の代表者たちが参加した。ミス・ユニバースは今年で70回目を迎えた。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/9725569_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_687602c14e5bf57cdc7c316ff3a0cc11.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国際, 社会
ミス・ユニバース 優勝はインド代表
イスラエルのエイラットで、ミス・ユニバース世界大会が行われ、インド代表のハーナ・サンドゥさん（21）が優勝した。
サンドゥさんは、前回優勝者のメキシコ代表のアンドレア・メサさんから王冠を受け取った。2位は南アフリカ代表。ミス・ユニバースには80カ国の代表者たちが参加した。