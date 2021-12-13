登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Концепция современных технологий - Sputnik 日本, 1920
IT・科学
SNSから最先端テクノロジーまで
https://jp.sputniknews.com/20211213/9728068.html
日米豪、太平洋の海底ケーブル事業に資金援助
日米豪、太平洋の海底ケーブル事業に資金援助
日本、米国、オーストラリアは、太平洋地域の通信ネットワークの開発を目的とした協力を活発化することを決定した。 2021年12月13日, Sputnik 日本
2021-12-13T21:03+0900
2021-12-13T21:03+0900
it・科学
テック＆サイエンス
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/753/06/7530694_0:318:2509:1729_1920x0_80_0_0_b2da5569c3427053b181070bb169dd6c.jpg
時事通信によると、日米豪は、太平洋島しょ国のミクロネシア連邦、ナウル、キリバスの3カ国を結ぶ海底ケーブル事業に資金援助を行うと発表した。6カ国は共同声明で「3カ国の約10万人に対し、より速く、品質や信頼性が高く、安全な通信を提供する」と強調した。なお、具体的な援助額は不明だという。時事通信は「インド太平洋地域で台頭する中国に対抗し、地域開発を支援する狙いだ」と報じている。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/753/06/7530694_0:82:2509:1964_1920x0_80_0_0_aa405f7a60c8d2a18c19ef565dabcdf0.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
テック＆サイエンス

日米豪、太平洋の海底ケーブル事業に資金援助

2021年12月13日, 21:03
© Depositphotos / Storiグローバルネットワーク
グローバルネットワーク - Sputnik 日本, 1920, 13.12.2021
© Depositphotos / Stori
フォローする
日本、米国、オーストラリアは、太平洋地域の通信ネットワークの開発を目的とした協力を活発化することを決定した。
時事通信によると、日米豪は、太平洋島しょ国のミクロネシア連邦、ナウル、キリバスの3カ国を結ぶ海底ケーブル事業に資金援助を行うと発表した。
6カ国は共同声明で「3カ国の約10万人に対し、より速く、品質や信頼性が高く、安全な通信を提供する」と強調した。
なお、具体的な援助額は不明だという。
時事通信は「インド太平洋地域で台頭する中国に対抗し、地域開発を支援する狙いだ」と報じている。
関連ニュース
iPhone所有者、アップデートのインストールを危惧し始める
米国で懸念　5Gの通信障害が航空機の器機に悪影響
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
21:03日米豪、太平洋の海底ケーブル事業に資金援助
20:58日本共産党、政府に外交ボイコット訴える　「人権抑圧の黙認となりかねない」
20:27新型コロナワクチンの接種を1日で10回受けた男性
20:01チャイコフスキーの名作誕生の理由を明かす特別公演、クリスマスイブに開催：フォン・メック夫人とは？
19:50iPhone所有者、アップデートのインストールを危惧し始める
19:40露セルプホフの女子修道院で18歳の男が爆発を起こす
19:01英国でオミクロン株が驚異的な早さで拡大＝保健相
18:34タイ国鉄　　JR北海道の中古車両を導入へ
18:00研究者らが指定　アルコール依存症の治療薬が新型コロナに有効な可能性
17:42中国で南京事件の追悼式典　3000羽の鳩が空に放たれる
17:31史上最大級の米竜巻　衛星写真で比較
17:08オーストラリアが韓国と7億1700万ドルの軍事契約を締結
16:00WHOが警告　5億人超が深刻な貧困のリスクに晒されている
15:57日本　今年の漢字は「金」
15:16スウェーデン沖のバルト海で貨物船2隻が衝突
14:50ミス・ユニバース　優勝はインド代表
14:37日本　10万円現金一括給付も選択肢＝岸田首相
13:21日本　大企業の景気判断、サービス業が持ち直し＝日銀短観
12:17岸田首相、公邸の幽霊について「まだ見ていない」
11:42韓国　北京五輪への外交ボイコットは検討していない＝文大統領