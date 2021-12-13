登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211213/jr-9727089.html
タイ国鉄　　JR北海道の中古車両を導入へ
タイ国鉄　　JR北海道の中古車両を導入へ
タイ国有鉄道（SRT）は、日本のJR北海道が運行していた中古車両17両の導入を決定し、13日に中部チョンブリ県で報道陣らに公開した。国鉄によると、車両は改修して観光列車として活用する予定だという。日本のメディアが伝えている。 2021年12月13日, Sputnik 日本
2021-12-13T18:34+0900
2021-12-13T18:34+0900
社会
アジア
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/9726976_0:162:1568:1044_1920x0_80_0_0_b240c1e3b55d3a0ac72be37a86595427.jpg
導入が決定したのは、JR北海道でかつて特急として運行していた気動車「キハ183系」。車両は11月中旬に北海道を出港し、今月6日に中部チョンブリ県のレムチャバン港に到着した。車両は代理店を通して無償で譲渡された。国鉄によれば、改修作業は2年かけて実施する予定で、早ければ来年1月にも着手するという。関連記事
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/9726976_0:0:1392:1044_1920x0_80_0_0_8701daec2e7f0d6a6eae2de8213cfaff.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
社会, アジア

タイ国鉄　　JR北海道の中古車両を導入へ

2021年12月13日, 18:34
© 写真 : Facebook account of ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยЯпонский поезд серии KiHa183
Японский поезд серии KiHa183 - Sputnik 日本, 1920, 13.12.2021
© 写真 : Facebook account of ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
フォローする
タイ国有鉄道（SRT）は、日本のJR北海道が運行していた中古車両17両の導入を決定し、13日に中部チョンブリ県で報道陣らに公開した。国鉄によると、車両は改修して観光列車として活用する予定だという。日本のメディアが伝えている。
導入が決定したのは、JR北海道でかつて特急として運行していた気動車「キハ183系」。車両は11月中旬に北海道を出港し、今月6日に中部チョンブリ県のレムチャバン港に到着した
車両は代理店を通して無償で譲渡された
国鉄によれば、改修作業は2年かけて実施する予定で、早ければ来年1月にも着手するという。
関連記事
JR東日本　新幹線で自動運転試験
タイで洪水　浸水したレストランが人気を博す
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
18:34タイ国鉄　　JR北海道の中古車両を導入へ
18:00研究者らが指定　アルコール依存症の治療薬が新型コロナに有効な可能性
17:42中国で南京事件の追悼式典　3000羽の鳩が空に放たれる
17:31史上最大級の米竜巻　衛星写真で比較
17:08オーストラリアが韓国と7億1700万ドルの軍事契約を締結
16:00WHOが警告　5億人超が深刻な貧困のリスクに晒されている
15:57日本　今年の漢字は「金」
15:16スウェーデン沖のバルト海で貨物船2隻が衝突
14:50ミス・ユニバース　優勝はインド代表
14:37日本　10万円現金一括給付も選択肢＝岸田首相
13:21日本　大企業の景気判断、サービス業が持ち直し＝日銀短観
12:17岸田首相、公邸の幽霊について「まだ見ていない」
11:42韓国　北京五輪への外交ボイコットは検討していない＝文大統領
11:04南アフリカ大統領がコロナ感染　自己隔離中
10:29米国で竜巻相次ぐ　ケンタッキー州での死者数は100人超え
09:36G7、ノルマンディー方式における仏・独の取り組みを支援　ウクライナ問題
08:28オミクロン株、ワクチンの効果下げる可能性　感染拡大の速度はデルタ株上回る＝WHO
07:27理研　日本で新型コロナ致死率が低い要因を解明
06:15パンデミックの発生により現代社会の世界的な不平等が著しく悪化
05:08ロシアの栄養士が語る　高齢者に害をもたらす食品とは