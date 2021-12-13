https://jp.sputniknews.com/20211213/jr-9727089.html

タイ国鉄 JR北海道の中古車両を導入へ

タイ国鉄 JR北海道の中古車両を導入へ

タイ国有鉄道（SRT）は、日本のJR北海道が運行していた中古車両17両の導入を決定し、13日に中部チョンブリ県で報道陣らに公開した。国鉄によると、車両は改修して観光列車として活用する予定だという。日本のメディアが伝えている。 2021年12月13日, Sputnik 日本

2021-12-13T18:34+0900

2021-12-13T18:34+0900

2021-12-13T18:34+0900

社会

アジア

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/9726976_0:162:1568:1044_1920x0_80_0_0_b240c1e3b55d3a0ac72be37a86595427.jpg

導入が決定したのは、JR北海道でかつて特急として運行していた気動車「キハ183系」。車両は11月中旬に北海道を出港し、今月6日に中部チョンブリ県のレムチャバン港に到着した。車両は代理店を通して無償で譲渡された。国鉄によれば、改修作業は2年かけて実施する予定で、早ければ来年1月にも着手するという。関連記事

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

社会, アジア