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各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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WHOがオミクロン株による入院および死亡件数の増加を予期
WHOがオミクロン株による入院および死亡件数の増加を予期
世界保健機関（WHO）は新型コロナ「オミクロン株」による入院および死亡件数の増加を予期している。同機関がプレスサービスで通信社「スプートニク」に明らかにした。 2021年12月14日, Sputnik 日本
2021-12-14T17:00+0900
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WHOは、「変異種の懸念に関わるケースが増加するにつれ、私たちは世界中で入院さらに死亡件数に関わる情報が明らかになると予期している」と指摘した。これに先立ち、英国がオミクロン株の感染による初の死亡例について発表した。症例数の増加と重症例および死亡数の増加との間のタイムラグから、オミクロン株の重症度に関するより詳細な情報が今後数週間のうちに明らかになると予想される。関連記事
https://jp.sputniknews.com/20211209/9703608.html
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WHOがオミクロン株による入院および死亡件数の増加を予期

2021年12月14日, 17:00
© Sputnik / Iliya PitalevВременный госпиталь для пациентов с COVID-19, развернутый в ледовом дворце "Крылатское"
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19, развернутый в ледовом дворце Крылатское - Sputnik 日本, 1920, 14.12.2021
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世界保健機関（WHO）は新型コロナ「オミクロン株」による入院および死亡件数の増加を予期している。同機関がプレスサービスで通信社「スプートニク」に明らかにした。
WHOは、「変異種の懸念に関わるケースが増加するにつれ、私たちは世界中で入院さらに死亡件数に関わる情報が明らかになると予期している」と指摘した。
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「オミクロン株」はデルタ株よりも感染力が強いが進行は緩やか＝日本の研究
12月9日, 18:01
これに先立ち、英国がオミクロン株の感染による初の死亡例について発表した。
症例数の増加と重症例および死亡数の増加との間のタイムラグから、オミクロン株の重症度に関するより詳細な情報が今後数週間のうちに明らかになると予想される。
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