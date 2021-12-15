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ロシア南部でパイプライン火災、火炎が地表25ｍの高さに【動画】
ロシア南部でパイプライン火災、火炎が地表25ｍの高さに【動画】
ロシア南部のスラヴロポリ地方でパイプラインの火災が発生し、火炎が地表25メートルの高さにまで達した。現地消防がリアノーボスチ通信の取材に応じた中で明らかにした。 2021年12月15日, Sputnik 日本
2021-12-15T09:49+0900
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スタヴロポリ地方を通過するパイプラインで火災が発生した。この火災による負傷者や近隣住民への危険に関する情報はない。火災が発生したパイプラインは封鎖され、しばらくは残留ガスが燃える状況が続いた。この事故に伴い、スラヴロポリ地方では18の居住区でガスの供給が一時的に停止されている。関連ニュース
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災害・事故・事件, ロシア

ロシア南部でパイプライン火災、火炎が地表25ｍの高さに【動画】

2021年12月15日, 09:49
© Fotolia / Wellphoto消防（アーカイブ）
消防（アーカイブ） - Sputnik 日本, 1920, 15.12.2021
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ロシア南部のスラヴロポリ地方でパイプラインの火災が発生し、火炎が地表25メートルの高さにまで達した。現地消防がリアノーボスチ通信の取材に応じた中で明らかにした。
スタヴロポリ地方を通過するパイプラインで火災が発生した。この火災による負傷者や近隣住民への危険に関する情報はない。
火災が発生したパイプラインは封鎖され、しばらくは残留ガスが燃える状況が続いた。この事故に伴い、スラヴロポリ地方では18の居住区でガスの供給が一時的に停止されている。
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