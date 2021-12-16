登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211216/9801683.html
日本　空港検疫所の職員がオミクロン感染　渡航歴なし
日本　空港検疫所の職員がオミクロン感染　渡航歴なし
日本の厚生労働省が関西空港の検疫所で職員から新型コロナの変異ウイルス「オミクロン株」が検出されたと発表した。NHKが報じた。 2021年12月16日, Sputnik 日本
2021-12-16T23:32+0900
2021-12-16T23:32+0900
新型コロナウイルス
社会
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/8426970_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_33a1ee93d8bded0734c999b37d20d972.jpg
NHKの報道によれば、オミクロン感染が分かったのは30代の女性職員。女性は入国検査で陽性反応が出た人の大気施設で勤務しており、施設では待機中の3人に感染が確認されていた。女性は最近の渡航歴はないことから、厚生労働省は施設内での感染の可能性が高いとみている。女性の感染がわかったことで同施設に勤務のさらに6人の職員が濃厚接触者に特定された。日本でのオミクロン感染者数はこれで34人になっている。関連ニュース
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/8426970_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3fbfc796062b0be1910d9ea127da848b.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
社会, 国内

日本　空港検疫所の職員がオミクロン感染　渡航歴なし

2021年12月16日, 23:32
CC BY-SA 3.0 / 663highland / Kansai International Airport in Izumisano, Osaka prefecture, Japan関西空港
関西空港 - Sputnik 日本, 1920, 16.12.2021
CC BY-SA 3.0 / 663highland / Kansai International Airport in Izumisano, Osaka prefecture, Japan
フォローする
日本の厚生労働省が関西空港の検疫所で職員から新型コロナの変異ウイルス「オミクロン株」が検出されたと発表した。NHKが報じた。
NHKの報道によれば、オミクロン感染が分かったのは30代の女性職員。女性は入国検査で陽性反応が出た人の大気施設で勤務しており、施設では待機中の3人に感染が確認されていた。女性は最近の渡航歴はないことから、厚生労働省は施設内での感染の可能性が高いとみている。
女性の感染がわかったことで同施設に勤務のさらに6人の職員が濃厚接触者に特定された。
日本でのオミクロン感染者数はこれで34人になっている。
関連ニュース
日本　オミクロン株濃厚接触者、サッカー天皇杯を観戦　政府が体調不良の観客に外出自粛呼びかけ
日本・厚生労働省　モデルナ製ワクチンを3回目接種に承認　ファイザーとの交互接種も
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
00:10インド　女性の婚姻開始年齢を引き上げへ　大学進学の機会を対等に
昨日日本　空港検疫所の職員がオミクロン感染　渡航歴なし
昨日インドネシアの釣り人グループ、アップル製品の入った箱を釣り上げる
昨日うつ病はビタミンB12不足と関係している
昨日日本　オミクロン株濃厚接触者、サッカー天皇杯を観戦　政府が体調不良の観客に外出自粛呼びかけ
昨日オーストラリア　絶滅の危機に瀕した野鳥の鳴き声のアルバムが音楽チャートのトップ5入り
昨日予想外の発見：火星探査機パーサヴィアランスが移動する岩石は火山性溶岩
昨日自然は汚染と戦う：微生物はプラスチックを食べることを習得した
昨日駐日中国大使、日本に北京五輪支持を要請
昨日ロシア、南クリル周辺で射撃訓練＝共同通信
昨日コストルナヤ骨折でロシアの五輪はピンチ？それとも？＝日本メディア
昨日インテル、マレーシアに半導体工場建設へ　70億ドル投資
昨日日本国交省　8年前から建設統計を書き換え　「実態に近づけるため」
昨日米中GDP、逆転は2033年＝日経センター
昨日フィリピンにスーパー台風「ライ」上陸　数万人が避難
昨日2024年パリ五輪、開会式はセーヌ川で　イメージ図が公開される
昨日大阪府　水道管工事中に浸水　作業員が取り残される
昨日サイバー犯罪者、互いにクレジットカードのデータを盗むようになる＝Visa
昨日ロシアの学者、南アフリカでオミクロン株に関するデータを収集
昨日日本・厚生労働省　モデルナ製ワクチンを3回目接種に承認　ファイザーとの交互接種も