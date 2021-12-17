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大阪北区の繁華街でビル火災、27人心肺停止 ＝NHK
大阪北区の繁華街でビル火災、27人心肺停止 ＝NHK
現地時間で17日午前10時20分ごろ、大阪・北区でビル火災が発生しているとの通報が消防に入った。消火作業の結果、30分後にほぼ消化された。消防によると、この火災で28人が怪我し、このうち27人が心肺停止の状態だという。NHKが報じた。 2021年12月17日, Sputnik 日本
2021-12-17T12:16+0900
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現場は8階建てのビルの4階部分で、JR北新地駅からほど近く、ビルや飲食店が建ち並ぶ繁華街となっている。火災が発生した4階では現在も消防隊員が活動している。関連ニュース
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大阪北区の繁華街でビル火災、27人心肺停止 ＝NHK

2021年12月17日, 12:16 (更新: 2021年12月17日, 12:17)
© Depositphotos / Aduldej日本の消防士
日本の消防士 - Sputnik 日本, 1920, 17.12.2021
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現地時間で17日午前10時20分ごろ、大阪・北区でビル火災が発生しているとの通報が消防に入った。消火作業の結果、30分後にほぼ消化された。消防によると、この火災で28人が怪我し、このうち27人が心肺停止の状態だという。NHKが報じた。
現場は8階建てのビルの4階部分で、JR北新地駅からほど近く、ビルや飲食店が建ち並ぶ繁華街となっている。火災が発生した4階では現在も消防隊員が活動している。
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