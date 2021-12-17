https://jp.sputniknews.com/20211217/9803853.html

大阪北区の繁華街でビル火災、27人心肺停止 ＝NHK

大阪北区の繁華街でビル火災、27人心肺停止 ＝NHK

現地時間で17日午前10時20分ごろ、大阪・北区でビル火災が発生しているとの通報が消防に入った。消火作業の結果、30分後にほぼ消化された。消防によると、この火災で28人が怪我し、このうち27人が心肺停止の状態だという。NHKが報じた。 2021年12月17日, Sputnik 日本

2021-12-17T12:16+0900

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災害・事故・事件

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現場は8階建てのビルの4階部分で、JR北新地駅からほど近く、ビルや飲食店が建ち並ぶ繁華街となっている。火災が発生した4階では現在も消防隊員が活動している。関連ニュース

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