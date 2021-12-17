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日銀 中小企業向けの資金繰り支援を半年間延長 新型コロナ対応
日銀 中小企業向けの資金繰り支援を半年間延長 新型コロナ対応
日本銀行は17日、当面の金融政策運営について発表した。 2021年12月17日, Sputnik 日本
2021-12-17T14:45+0900
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日銀は17日、金融政策会合を開き、新型コロナ対応の中小企業向けの資金繰り支援について、半年間延長することを決めた。中小企業の資金繰りについては、総じてみれば改善傾向にあるが、 対面型サービス業などには厳しさが残っているためとしている。大企業向けや住宅ローンなどについては、期限通り2022年３月末で終了する。また、短期金利はマイナス0.1％を適用し、長期金利は0％程度で推移するよう、長期国債の買い入れを行うことを決定した。関連ニュース
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日銀 中小企業向けの資金繰り支援を半年間延長 新型コロナ対応
日本銀行は17日、当面の金融政策運営について発表した。
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は17日、金融政策会合を開き、新型コロナ対応の中小企業向けの資金繰り支援について、半年間延長することを決めた。中小企業の資金繰りについては、総じてみれば改善傾向にあるが、 対面型サービス業などには厳しさが残っているためとしている。
大企業向けや住宅ローンなどについては、期限通り2022年３月末で終了する。
また、短期金利はマイナス0.1％を適用し、長期金利は0％程度で推移するよう、長期国債の買い入れを行うことを決定した。