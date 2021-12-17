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今週のベストショット 12月11日―12月17日
今週のベストショット 12月11日―12月17日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2021年12月17日, Sputnik 日本
2021-12-17T17:05+0900
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今週のベストショット 12月11日―12月17日
2021年12月17日, 17:05 (更新: 2021年12月17日, 17:11)
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AFP 2021 / Chandan Khanna
竜巻の被害に見舞われた地域（米ケンタッキー州・メイフィールド、13日）
竜巻の被害に見舞われた地域（米ケンタッキー州・メイフィールド、13日）
サンタ帽と水着で市内を走るイベント「サンタ・ラン」に参加する人々（ハンガリー・ブダペスト、12日）
八景島シーパラダイスで、サンタ姿で水槽を泳ぐダイバー（日本・神奈川県横浜市、10日）
小児科に入院する子どもたちを出迎えるヒーローたち（イタリア・ミラノ、15日）
© AFP 2021 / Theo Wargo / Getty Images for TIME
タイム誌「パーソン・オブ・ザ・イヤー」のステージに出席したイーロン・マスク氏と息子のX Æ A-12君（米ニューヨーク市、13日）
タイム誌「パーソン・オブ・ザ・イヤー」のステージに出席したイーロン・マスク氏と息子のX Æ A-12君（米ニューヨーク市、13日）
© AP Photo / Alvaro Barrientos
浸水被害に見舞われた地域で、自宅に残された市民を救助する救助隊（スペイン・トゥデラ、12日）
浸水被害に見舞われた地域で、自宅に残された市民を救助する救助隊（スペイン・トゥデラ、12日）
© AP Photo / Ariel Schalit
第70回ミス・ユニバースで優勝したインド代表のハルナーズ・サンドゥさん（イスラエル・エイラート、13日）
第70回ミス・ユニバースで優勝したインド代表のハルナーズ・サンドゥさん（イスラエル・エイラート、13日）
© AP Photo / Vadim Ghirda
農村博物館で行われたイベントで踊る若者ら（ルーマニア・ブカレスト、12日）
農村博物館で行われたイベントで踊る若者ら（ルーマニア・ブカレスト、12日）
ガス爆発で建物が崩壊した現場で作業する救助隊ら（イタリア・ラヴァヌーザ、13日）
イエローストーン国立公園で、バイソンの群れに囲まれる観光客の車（米ワイオミング州、14日）
竜巻の被害に見舞われ身を寄せる避難所で、息子をあやす男性（米ケンタッキー州・ウィンゴ、13日）
© AP Photo / Rafiq Maqbool
サンタ姿で児童に消毒液を手渡す男性（インド・ムンバイ、15日）
サンタ姿で児童に消毒液を手渡す男性（インド・ムンバイ、15日）
© AFP 2021 / Aris Oikonomou
反ワクチンデモで警察と対峙するデモ隊ら（ルクセンブルク、11日）
反ワクチンデモで警察と対峙するデモ隊ら（ルクセンブルク、11日）