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今週のベストショット　12月11日―12月17日
今週のベストショット　12月11日―12月17日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2021年12月17日, Sputnik 日本
2021-12-17T17:05+0900
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今週のベストショット　12月11日―12月17日

2021年12月17日, 17:05 (更新: 2021年12月17日, 17:11)
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AFP 2021 / Chandan Khanna

竜巻の被害に見舞われた地域（米ケンタッキー州・メイフィールド、13日）

竜巻の被害に見舞われた地域（米ケンタッキー州・メイフィールド、13日） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Chandan Khanna

竜巻の被害に見舞われた地域（米ケンタッキー州・メイフィールド、13日）

© REUTERS / Bernadett Szabo

サンタ帽と水着で市内を走るイベント「サンタ・ラン」に参加する人々（ハンガリー・ブダペスト、12日）

サンタ帽と水着で市内を走るイベント「サンタ・ラン」に参加する人々（ハンガリー・ブダペスト、12日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Bernadett Szabo

サンタ帽と水着で市内を走るイベント「サンタ・ラン」に参加する人々（ハンガリー・ブダペスト、12日）

© REUTERS / Issei Kato

八景島シーパラダイスで、サンタ姿で水槽を泳ぐダイバー（日本・神奈川県横浜市、10日）

八景島シーパラダイスで、サンタ姿で水槽を泳ぐダイバー（日本・神奈川県横浜市、10日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Issei Kato

八景島シーパラダイスで、サンタ姿で水槽を泳ぐダイバー（日本・神奈川県横浜市、10日）

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

小児科に入院する子どもたちを出迎えるヒーローたち（イタリア・ミラノ、15日）

小児科に入院する子どもたちを出迎えるヒーローたち（イタリア・ミラノ、15日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

小児科に入院する子どもたちを出迎えるヒーローたち（イタリア・ミラノ、15日）

© AFP 2021 / Theo Wargo / Getty Images for TIME

タイム誌「パーソン・オブ・ザ・イヤー」のステージに出席したイーロン・マスク氏と息子のX Æ A-12君（米ニューヨーク市、13日）

タイム誌「パーソン・オブ・ザ・イヤー」のステージに出席したイーロン・マスク氏と息子のX Æ A-12君（米ニューヨーク市、13日） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Theo Wargo / Getty Images for TIME

タイム誌「パーソン・オブ・ザ・イヤー」のステージに出席したイーロン・マスク氏と息子のX Æ A-12君（米ニューヨーク市、13日）

© AP Photo / Alvaro Barrientos

浸水被害に見舞われた地域で、自宅に残された市民を救助する救助隊（スペイン・トゥデラ、12日）

浸水被害に見舞われた地域で、自宅に残された市民を救助する救助隊（スペイン・トゥデラ、12日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Alvaro Barrientos

浸水被害に見舞われた地域で、自宅に残された市民を救助する救助隊（スペイン・トゥデラ、12日）

© AP Photo / Ariel Schalit

第70回ミス・ユニバースで優勝したインド代表のハルナーズ・サンドゥさん（イスラエル・エイラート、13日）

第70回ミス・ユニバースで優勝したインド代表のハルナーズ・サンドゥさん（イスラエル・エイラート、13日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Ariel Schalit

第70回ミス・ユニバースで優勝したインド代表のハルナーズ・サンドゥさん（イスラエル・エイラート、13日）

© AP Photo / Vadim Ghirda

農村博物館で行われたイベントで踊る若者ら（ルーマニア・ブカレスト、12日）

農村博物館で行われたイベントで踊る若者ら（ルーマニア・ブカレスト、12日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Vadim Ghirda

農村博物館で行われたイベントで踊る若者ら（ルーマニア・ブカレスト、12日）

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

ガス爆発で建物が崩壊した現場で作業する救助隊ら（イタリア・ラヴァヌーザ、13日）

ガス爆発で建物が崩壊した現場で作業する救助隊ら（イタリア・ラヴァヌーザ、13日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

ガス爆発で建物が崩壊した現場で作業する救助隊ら（イタリア・ラヴァヌーザ、13日）

© REUTERS / Go Nakamura

イエローストーン国立公園で、バイソンの群れに囲まれる観光客の車（米ワイオミング州、14日）

イエローストーン国立公園で、バイソンの群れに囲まれる観光客の車（米ワイオミング州、14日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Go Nakamura

イエローストーン国立公園で、バイソンの群れに囲まれる観光客の車（米ワイオミング州、14日）

© REUTERS / Cheney Orr

竜巻の被害に見舞われ身を寄せる避難所で、息子をあやす男性（米ケンタッキー州・ウィンゴ、13日）

竜巻の被害に見舞われ身を寄せる避難所で、息子をあやす男性（米ケンタッキー州・ウィンゴ、13日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Cheney Orr

竜巻の被害に見舞われ身を寄せる避難所で、息子をあやす男性（米ケンタッキー州・ウィンゴ、13日）

© AP Photo / Rafiq Maqbool

サンタ姿で児童に消毒液を手渡す男性（インド・ムンバイ、15日）

サンタ姿で児童に消毒液を手渡す男性（インド・ムンバイ、15日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Rafiq Maqbool

サンタ姿で児童に消毒液を手渡す男性（インド・ムンバイ、15日）

© AFP 2021 / Aris Oikonomou

反ワクチンデモで警察と対峙するデモ隊ら（ルクセンブルク、11日）

反ワクチンデモで警察と対峙するデモ隊ら（ルクセンブルク、11日） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Aris Oikonomou

反ワクチンデモで警察と対峙するデモ隊ら（ルクセンブルク、11日）

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