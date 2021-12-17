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フィギュアスケートGPファイナル2021/22が完全中止に
フィギュアスケートGPファイナル2021/22が完全中止に
フィギュアスケートGPファイナル2021/22が完全に中止となることが決まった。国際スケート連盟（ISU）が公式サイトで発表した。 2021年12月17日, Sputnik 日本
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12月2日、日本スケート連盟は、新型コロナウイルス「オミクロン株」の感染拡大から12月9日から12日に予定していたGPファイナル大阪大会の中止を発表した。ISUは、シーズン終わりにGPファイナルを延期する可能性を評価していると表明した。関連記事
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フィギュアスケートGPファイナル2021/22が完全中止に
2021年12月17日, 19:24 (更新: 2021年12月17日, 19:27)
フィギュアスケートGPファイナル2021/22が完全に中止となることが決まった。国際スケート連盟（ISU）が公式サイトで発表した。
12月2日、日本スケート連盟は、新型コロナウイルス「オミクロン株
」の感染拡大から12月9日から12日に予定していたGPファイナル大阪大会の中止を発表した。
ISUは、シーズン終わりにGPファイナルを延期する可能性を評価していると表明した。