中国で高速道路が倒壊 4人が犠牲
2021年12月19日, 18:33 (更新: 2021年12月19日, 18:35)
© AP Photo / Andy Wong中国 救急車
© AP Photo / Andy Wong
18日、中国湖北省で高速道路の一部が倒壊し、4人が死亡、8人が負傷した。19日、中国中央電視台が報じた。
事故は18日の16時36分（日本時間）に鄂州市で発生した。原因は現在のところ不明。鉄筋コンクリート建ての高速道路の橋が500メートルにわたり倒壊、ほぼ90度の角度で崩落した。この橋の下を通る別の高速道路に道路が落下し、通行を遮断した。
【3死4伤 湖北鄂州一高速公路发生桥梁侧翻事故 车辆砸落】— TimedNews.com (@TimednewsC) December 19, 2021
湖北省公安厅等发布的消息，位于湖北省鄂州市境内的沪渝高速沪渝向转大广高速匝道桥当天下午3点半左右发生桥梁侧翻，现场造成3人死亡、4人受伤。https://t.co/5Qt602eU8j pic.twitter.com/CCZCjFsr3C
この事故で道路から3台のトラックが落下、下の道路を走行していた軽自動車1台が破損した。
Three people died after a ramp bridge partly collapsed in central China's Hubei Province. Check out the aerial footage of the emergency rescue work. #GLOBALink pic.twitter.com/xSnGOKLBaE— China Xinhua News (@XHNews) December 19, 2021
現場では復旧作業と事故原因の究明が行われている。
関連ニュース