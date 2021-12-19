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中国で高速道路が倒壊 4人が犠牲

中国で高速道路が倒壊 4人が犠牲

18日、中国湖北省で高速道路の一部が倒壊し、4人が死亡、8人が負傷した。19日、中国中央電視台が報じた。 2021年12月19日, Sputnik 日本

2021-12-19T18:33+0900

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災害・事故・事件

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事故は18日の16時36分（日本時間）に鄂州市で発生した。原因は現在のところ不明。鉄筋コンクリート建ての高速道路の橋が500メートルにわたり倒壊、ほぼ90度の角度で崩落した。この橋の下を通る別の高速道路に道路が落下し、通行を遮断した。この事故で道路から3台のトラックが落下、下の道路を走行していた軽自動車1台が破損した。現場では復旧作業と事故原因の究明が行われている。関連ニュース

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