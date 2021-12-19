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新型コロナウイルス
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オランダ政府、オミクロン株で1月14日まで都市封鎖
オランダ政府、オミクロン株で1月14日まで都市封鎖
オランダ政府は新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染拡大により、12月19日から1月14日まで都市封鎖（ロックダウン）を実行する。マルク・ルッテ首相代行が表明した。 2021年12月19日, Sputnik 日本
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オランダでは19日からロックダウンが発動される。首相によると、オミクロン株は当初の見通しよりも感染拡大のスピードが速いという。この措置は1月14日まで実施される。その間、食料品店や薬局、図書館、ガソリンスタンド、自動車学校などを除き、全ての施設が閉鎖される。先にオランダ政府は感染拡大の影響で学校の冬休みを1週間早め、12月20日から開始する決定を下していた。関連ニュース
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オランダ政府、オミクロン株で1月14日まで都市封鎖

2021年12月19日, 07:24
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オミクロン - Sputnik 日本, 1920, 19.12.2021
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オランダ政府は新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染拡大により、12月19日から1月14日まで都市封鎖（ロックダウン）を実行する。マルク・ルッテ首相代行が表明した。
オランダでは19日からロックダウンが発動される。首相によると、オミクロン株は当初の見通しよりも感染拡大のスピードが速いという。この措置は1月14日まで実施される。その間、食料品店や薬局、図書館、ガソリンスタンド、自動車学校などを除き、全ての施設が閉鎖される。
先にオランダ政府は感染拡大の影響で学校の冬休みを1週間早め、12月20日から開始する決定を下していた。
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