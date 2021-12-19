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https://jp.sputniknews.com/20211219/9816611.html
松野氏、沖縄の不安解消に全力 米軍基地内感染で
松野氏、沖縄の不安解消に全力 米軍基地内感染で
松野博一官房長官は19日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生した米海兵隊キャンプ・ハンセンを抱える沖縄県金武町長らと同県恩納村で面会し、地元自治体の不安解消に全力を挙げる考えを伝えた。面会後、記者団に明らかにした。 2021年12月19日, Sputnik 日本
2021-12-19T23:09+0900
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基地内では日本人従業員のオミクロン株感染も判明している。面会には宜野座村、恩納村の村長も同席し、感染対策の徹底を要請。松野氏は「地元の不安が解消されるよう、米側に濃厚接触者の早期特定などを求めている」と説明した。(c)KYODONEWS
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松野氏、沖縄の不安解消に全力 米軍基地内感染で
松野博一官房長官は19日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生した米海兵隊キャンプ・ハンセンを抱える沖縄県金武町長らと同県恩納村で面会し、地元自治体の不安解消に全力を挙げる考えを伝えた。面会後、記者団に明らかにした。
基地内では日本人従業員のオミクロン株感染も判明している。面会には宜野座村、恩納村の村長も同席し、感染対策の徹底を要請。松野氏は「地元の不安が解消されるよう、米側に濃厚接触者の早期特定などを求めている」と説明した。