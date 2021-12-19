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https://jp.sputniknews.com/20211219/m60-9813943.html
南アのプリンス・エドワード島でM6.0の地震
南アのプリンス・エドワード島でM6.0の地震
南アフリカ領のプリンス・エドワード島沖でマグニチュード6.0の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2021年12月19日, Sputnik 日本
2021-12-19T06:38+0900
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2021-12-19T06:38+0900
災害・事故・事件
地震
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https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/586/26/5862602_0:246:3021:1945_1920x0_80_0_0_b57a44ac7906ad733cc5c978d139abd3.jpg
地震は、協定世界時（UTC）で18日20時05分（日本時間19日5時05分）に観測された。震源地は南アフリカの東ケープ州ポートアルフレッドから1596キロの地点。 震源の深さは10キロ。現在のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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南アのプリンス・エドワード島でM6.0の地震
南アフリカ領のプリンス・エドワード島沖でマグニチュード6.0の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は、協定世界時（UTC）で18日20時05分（日本時間19日5時05分）に観測された。震源地は南アフリカの東ケープ州ポートアルフレッドから1596キロの地点。 震源の深さは10キロ。
現在のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。