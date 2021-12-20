登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211220/--9819484.html
自民、安保戦略見直しに着手 敵基地攻撃力の是非が焦点
自民、安保戦略見直しに着手 敵基地攻撃力の是非が焦点
... 2021年12月20日, Sputnik 日本
2021-12-20T14:56+0900
2021-12-20T14:56+0900
2021-12-20T15:06+0900
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/images/sharing/article/jpn/9819484.jpg?1639980409
小野寺五典安保調査会長はあいさつで「毎週１回のペースで有識者から意見を聞き、来年５月中をめどに最終的な提言をまとめたい」と述べた。３文書でも網羅できていない点がないか検証する考えも表明した。(c)KYODONEWS
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内
自民、安保戦略見直しに着手 敵基地攻撃力の是非が焦点
2021年12月20日, 14:56 (更新: 2021年12月20日, 15:06)
自民党は２０日、安全保障調査会の会合を開き、外交・安保政策の長期指針「国家安全保障戦略」など３文書の見直しに向けた議論に着手した。来年５月をめどに政府への提言を取りまとめる方向で、岸田文雄首相が来年末を目指す３文書改定の土台となる。弾道ミサイルを相手国の領域内で阻止する「敵基地攻撃能力」保有の是非や、経済安全保障の明記が焦点だ。
小野寺五典安保調査会長はあいさつで「毎週１回のペースで有識者から意見を聞き、来年５月中をめどに最終的な提言をまとめたい」と述べた。
３文書でも網羅できていない点がないか検証する考えも表明した。