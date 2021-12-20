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自民、安保戦略見直しに着手 敵基地攻撃力の是非が焦点

自民、安保戦略見直しに着手 敵基地攻撃力の是非が焦点

... 2021年12月20日, Sputnik 日本

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小野寺五典安保調査会長はあいさつで「毎週１回のペースで有識者から意見を聞き、来年５月中をめどに最終的な提言をまとめたい」と述べた。３文書でも網羅できていない点がないか検証する考えも表明した。(c)KYODONEWS

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