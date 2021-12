https://jp.sputniknews.com/20211220/2021yahoo--9823051.html

メタ(旧フェイスブック)、2021年の最悪の企業に選ばれる=Yahoo! ファイナンス

メタ(旧フェイスブック)、2021年の最悪の企業に選ばれる=Yahoo! ファイナンス

Yahoo! ファイナンスは、株価の動きやその他の実績に基づき、毎年「Company of the Year(今年の企業)」と「Worst Company of the... 2021年12月20日, Sputnik 日本

これは、読者アンケートの結果に基づくものだという。読者の不平不満の中には、フェイスブックに対する独占禁止法訴訟や、フェイスブックが利益のためにプラットフォームのユーザーのセキュリティ上の問題を無視したと主張する同社の元従業員フランシス・ホーゲン氏による批判などがある。また、検閲への不満もフェイスブックに対する批判の原因となった。フェイスブックは新型コロナウイルス感染症の偽情報と戦わなかったとして非難された。読者は、インスタグラムが子どもや若者のメンタルヘルスに及ぼす悪影響や、メタのプラットフォームのユーザーの守秘義務についても懸念している。なお、2021年の「Company of the Year(今年の企業)」には、ビル・ゲイツ氏が創設したマイクロソフトが選ばれた。マイクロソフトの時価総額は今年2兆ドルを超え、株価は今年に入ってから53%上昇した。関連ニュース

