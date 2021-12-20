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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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南アフリカの医師らが指摘　オミクロン株の「夜」の症状
南アフリカの医師らが指摘　オミクロン株の「夜」の症状
南アフリカの新型コロナ「オミクロン株」の感染者は、寝汗という新しい症状を訴えている。とデイリー・スター紙が報じた。 2021年12月20日, Sputnik 日本
2021-12-20T01:30+0900
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オミクロン株が確認された南アフリカの医師が、寝汗の増加という感染患者の訴えを報告している。医師らによれば、新しい症状はもっぱら夜間に発生し、就寝している部屋が肌寒くても、こうした症状は表れる。また、新しい株の特徴として、咳の継続や高熱、嗅覚と味覚の喪失、鼻水、頭痛、倦怠感、リュウマチ、体の痛みが上げられ、新たに寝汗が指摘される。医師らによれば、予防接種を受けている患者がオミクロン株に感染した場合、症状が軽症化する傾向が見うけられる。関連ニュース
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社会, 南アフリカ

南アフリカの医師らが指摘　オミクロン株の「夜」の症状

2021年12月20日, 01:30
© REUTERSオミクロン株
オミクロン株 - Sputnik 日本, 1920, 20.12.2021
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南アフリカの新型コロナ「オミクロン株」の感染者は、寝汗という新しい症状を訴えている。とデイリー・スター紙が報じた。
オミクロン株が確認された南アフリカの医師が、寝汗の増加という感染患者の訴えを報告している。医師らによれば、新しい症状はもっぱら夜間に発生し、就寝している部屋が肌寒くても、こうした症状は表れる。
サメ - Sputnik 日本, 1920, 18.12.2021
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サメの体内にヒトをコロナから守る物質　米国研究者らが発見
12月18日, 04:11
また、新しい株の特徴として、咳の継続や高熱、嗅覚と味覚の喪失、鼻水、頭痛、倦怠感、リュウマチ、体の痛みが上げられ、新たに寝汗が指摘される。
医師らによれば、予防接種を受けている患者がオミクロン株に感染した場合、症状が軽症化する傾向が見うけられる。
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