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ラオスでM5.6の地震
ラオスでM5.6の地震
ラオスでマグニチュード5.6の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2021年12月20日, Sputnik 日本
2021-12-20T07:48+0900
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地震は、協定世界時（UTC）で19日21時06分（日本時間20日6時06分）に観測された。震源地はタイとの国境近くにあるサイニャブリ市の北西52キロの地点。 震源の深さは10キロ。現在のところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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災害・事故・事件, 地震, ラオス

ラオスでM5.6の地震

2021年12月20日, 07:48
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地震 - Sputnik 日本, 1920, 20.12.2021
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ラオスでマグニチュード5.6の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は、協定世界時（UTC）で19日21時06分（日本時間20日6時06分）に観測された。震源地はタイとの国境近くにあるサイニャブリ市の北西52キロの地点。 震源の深さは10キロ。
現在のところ、犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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