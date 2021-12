ラオスでM5.6の地震

⚠️#Laos🇱🇦: A moderate #earthquake of magnitude Mww=5.6, was registered at 52 KM NW of #Sainyabuli, province of #Xiagnabouli. Depth: 10 KM.

More info: https://t.co/ywKf9xxqBX

Did you feel this earthquake?, Tell us!.#EQVT,#ແຜ່ນດິນໄຫວ,#แผ่นดินไหว,#ငလျင်,#sismo,#temblor,#terremoto. pic.twitter.com/OKY0AxUdIJ