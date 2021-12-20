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https://jp.sputniknews.com/20211220/9820322.html
チリの新大統領に35歳のガブリエル・ボリッチ氏
チリの新大統領に35歳のガブリエル・ボリッチ氏
チリの大統領選挙は決選投票の結果、学生運動の指導者で豊かな政治的経験や威信のない左翼候補のガブリエル・ボリッチ氏が当選した。同氏は現在35歳。 2021年12月20日, Sputnik 日本
2021-12-20T17:58+0900
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最新情報によれば、大統領選挙の決選投票では、開票率99.66％の段階でボリッチ氏が勝利を得た。相手候補のホセ・アントニオ・カスト氏はすでに敗北を認めている。ボリッチ氏は同国史上もっとも若い大統領となり、就任時には36歳になる。
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チリの新大統領に35歳のガブリエル・ボリッチ氏
チリの大統領選挙は決選投票の結果、学生運動の指導者で豊かな政治的経験や威信のない左翼候補のガブリエル・ボリッチ氏が当選した。同氏は現在35歳。
最新情報によれば、大統領選挙の決選投票では、開票率99.66％の段階でボリッチ氏が勝利を得た。相手候補のホセ・アントニオ・カスト氏はすでに敗北を認めている。
ボリッチ氏は同国史上もっとも若い大統領となり、就任時には36歳になる。