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「世界で最も尊敬される女性ランキング」発表　3年連続でミシェル・オバマ氏が1位に
「世界で最も尊敬される女性ランキング」発表　3年連続でミシェル・オバマ氏が1位に
英世論調査会社「YouGov」は、毎年恒例の「世界で最も尊敬される女性ランキング」を発表した。世界38か国地域の4万2000人以上を対象に行った調査の結果、1位には3年連続でミシェル・オバマ元米大統領夫人（57）が輝いた。 2021年12月20日, Sputnik 日本
2021-12-20T20:54+0900
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また、常連が名を連ねる中、今年はカマラ・ハリス米副大統領（57）や韓国アイドルグループ「BLACKPINK」のメンバー、リサさん（24）などが初めてランクインを果たした。「世界で最も尊敬される女性」に選ばれた20人をスプートニクでご紹介。
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「世界で最も尊敬される女性ランキング」発表　3年連続でミシェル・オバマ氏が1位に

2021年12月20日, 20:54
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英世論調査会社「YouGov」は、毎年恒例の「世界で最も尊敬される女性ランキング」を発表した。世界38か国地域の4万2000人以上を対象に行った調査の結果、1位には3年連続でミシェル・オバマ元米大統領夫人（57）が輝いた。
また、常連が名を連ねる中、今年はカマラ・ハリス米副大統領（57）や韓国アイドルグループ「BLACKPINK」のメンバー、リサさん（24）などが初めてランクインを果たした。
「世界で最も尊敬される女性」に選ばれた20人をスプートニクでご紹介。
© AP Photo / Evan Vucci

1位：ミシェル・オバマ元米大統領夫人（57）

1位：ミシェル・オバマ元米大統領夫人（57） - Sputnik 日本
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1位：ミシェル・オバマ元米大統領夫人（57）

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2位：米国の女優、アンジェリーナ・ジョリーさん（46）

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2位：米国の女優、アンジェリーナ・ジョリーさん（46）

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3位：英国エリザベス女王（95）

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3位：英国エリザベス女王（95）

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

4位：米国の俳優・テレビ司会者のオプラ・ウィンフリーさん（67）

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© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

4位：米国の俳優・テレビ司会者のオプラ・ウィンフリーさん（67）

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5位：米国の女優、スカーレット・ヨハンソンさん（37）

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5位：米国の女優、スカーレット・ヨハンソンさん（37）

© AP Photo / Matt Dunham

6位：英国の女優、エマ・ワトソンさん（31）

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© AP Photo / Matt Dunham

6位：英国の女優、エマ・ワトソンさん（31）

© AP Photo / Invision/Amy Harris

7位：米国のシンガーソングライター、テイラー・スウィフトさん（32）

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7位：米国のシンガーソングライター、テイラー・スウィフトさん（32）

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8位：ドイツのアンゲラ・メルケル前首相（67）

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8位：ドイツのアンゲラ・メルケル前首相（67）

© AP Photo / Muhammed Muheisen

9位：パキスタンの人権運動家・ノーベル平和賞受賞者、マララ・ユスフザイさん（24）

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9位：パキスタンの人権運動家・ノーベル平和賞受賞者、マララ・ユスフザイさん（24）

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10位：インドの女優・モデル、プリヤンカー・チョープラーさん（39）

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10位：インドの女優・モデル、プリヤンカー・チョープラーさん（39）

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11位：カマラ・ハリス米副大統領（57）

11位：カマラ・ハリス米副大統領（57） - Sputnik 日本
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11位：カマラ・ハリス米副大統領（57）

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12位：ヒラリー・クリントン元米国務長官（74）

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13位：インドのモデル、アイシュワリヤー・ラーイさん（48）

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13位：インドのモデル、アイシュワリヤー・ラーイさん（48）

© AFP 2021 / Dibyangshu Sarkar

14位：米国インフォシス財団のスダ・ムーティ会長（71）

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14位：米国インフォシス財団のスダ・ムーティ会長（71）

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15位：スウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥーンベリさん（18）

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15位：スウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥーンベリさん（18）

© AP Photo / Patrick Semansky

16位：メラニア・トランプ前米大統領夫人（51）

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© AP Photo / Patrick Semansky

16位：メラニア・トランプ前米大統領夫人（51）

© AFP 2021 / Rich Fury / Getty Images for Coachella

17位：韓国アイドルグループ「BLACKPINK」のタイ出身メンバー、リサさん（24）

17位：韓国アイドルグループ「BLACKPINK」のタイ出身メンバー、リサさん（24） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Rich Fury / Getty Images for Coachella

17位：韓国アイドルグループ「BLACKPINK」のタイ出身メンバー、リサさん（24）

© AFP 2021 / Presley Ann / Getty Images for SHEIN

18位：中国の女優、劉亦菲（リウ・イーフェイ）さん（34）

18位：中国の女優、劉亦菲（リウ・イーフェイ）さん（34） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Presley Ann / Getty Images for SHEIN

18位：中国の女優、劉亦菲（リウ・イーフェイ）さん（34）

© AFP 2021 / Aaron Tam

19位：中国の女優・歌手、楊冪（ヤン・ミー）さん（35）

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© AFP 2021 / Aaron Tam

19位：中国の女優・歌手、楊冪（ヤン・ミー）さん（35）

© AP Photo / Mark Baker

20位：ニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相（41）

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20位：ニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相（41）

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