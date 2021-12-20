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「世界で最も尊敬される女性ランキング」発表 3年連続でミシェル・オバマ氏が1位に
「世界で最も尊敬される女性ランキング」発表 3年連続でミシェル・オバマ氏が1位に
英世論調査会社「YouGov」は、毎年恒例の「世界で最も尊敬される女性ランキング」を発表した。世界38か国地域の4万2000人以上を対象に行った調査の結果、1位には3年連続でミシェル・オバマ元米大統領夫人（57）が輝いた。 2021年12月20日, Sputnik 日本
2021-12-20T20:54+0900
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また、常連が名を連ねる中、今年はカマラ・ハリス米副大統領（57）や韓国アイドルグループ「BLACKPINK」のメンバー、リサさん（24）などが初めてランクインを果たした。「世界で最も尊敬される女性」に選ばれた20人をスプートニクでご紹介。
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「世界で最も尊敬される女性ランキング」発表 3年連続でミシェル・オバマ氏が1位に
英世論調査会社「YouGov」は、毎年恒例の「世界で最も尊敬される女性ランキング」を発表した。世界38か国地域の4万2000人以上を対象に行った調査の結果、1位には3年連続でミシェル・オバマ元米大統領夫人（57）が輝いた。
また、常連が名を連ねる中、今年はカマラ・ハリス米副大統領（57）や韓国アイドルグループ「BLACKPINK」のメンバー、リサさん（24）などが初めてランクインを果たした。
「世界で最も尊敬される女性」に選ばれた20人をスプートニクでご紹介。
© AP Photo / Evan Vucci
1位：ミシェル・オバマ元米大統領夫人（57）
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / フォトバンクに移行
2位：米国の女優、アンジェリーナ・ジョリーさん（46）
2位：米国の女優、アンジェリーナ・ジョリーさん（46）
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3位：英国エリザベス女王（95）
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
4位：米国の俳優・テレビ司会者のオプラ・ウィンフリーさん（67）
4位：米国の俳優・テレビ司会者のオプラ・ウィンフリーさん（67）
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5位：米国の女優、スカーレット・ヨハンソンさん（37）
5位：米国の女優、スカーレット・ヨハンソンさん（37）
© AP Photo / Matt Dunham
6位：英国の女優、エマ・ワトソンさん（31）
© AP Photo / Invision/Amy Harris
7位：米国のシンガーソングライター、テイラー・スウィフトさん（32）
7位：米国のシンガーソングライター、テイラー・スウィフトさん（32）
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8位：ドイツのアンゲラ・メルケル前首相（67）
© AP Photo / Muhammed Muheisen
9位：パキスタンの人権運動家・ノーベル平和賞受賞者、マララ・ユスフザイさん（24）
9位：パキスタンの人権運動家・ノーベル平和賞受賞者、マララ・ユスフザイさん（24）
© Sputnik / Asatur Yesayants / フォトバンクに移行
10位：インドの女優・モデル、プリヤンカー・チョープラーさん（39）
10位：インドの女優・モデル、プリヤンカー・チョープラーさん（39）
© Sputnik / Stringer / フォトバンクに移行
11位：カマラ・ハリス米副大統領（57）
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12位：ヒラリー・クリントン元米国務長官（74）
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / フォトバンクに移行
13位：インドのモデル、アイシュワリヤー・ラーイさん（48）
13位：インドのモデル、アイシュワリヤー・ラーイさん（48）
© AFP 2021 / Dibyangshu Sarkar
14位：米国インフォシス財団のスダ・ムーティ会長（71）
14位：米国インフォシス財団のスダ・ムーティ会長（71）
© Sputnik / Sherri Purdy / フォトバンクに移行
15位：スウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥーンベリさん（18）
15位：スウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥーンベリさん（18）
© AP Photo / Patrick Semansky
16位：メラニア・トランプ前米大統領夫人（51）
© AFP 2021 / Rich Fury / Getty Images for Coachella
17位：韓国アイドルグループ「BLACKPINK」のタイ出身メンバー、リサさん（24）
17位：韓国アイドルグループ「BLACKPINK」のタイ出身メンバー、リサさん（24）
© AFP 2021 / Presley Ann / Getty Images for SHEIN
18位：中国の女優、劉亦菲（リウ・イーフェイ）さん（34）
18位：中国の女優、劉亦菲（リウ・イーフェイ）さん（34）
© AFP 2021 / Aaron Tam
19位：中国の女優・歌手、楊冪（ヤン・ミー）さん（35）
19位：中国の女優・歌手、楊冪（ヤン・ミー）さん（35）
© AP Photo / Mark Baker
20位：ニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相（41）
20位：ニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相（41）