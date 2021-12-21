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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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塩野義製薬が開発中の新型コロナ飲み薬　「オミクロン株」に対する効果確認
塩野義製薬が開発中の新型コロナ飲み薬　「オミクロン株」に対する効果確認
日本の塩野義製薬は20日、開発中の新型コロナウイルス感染症の飲み薬について、変異株「オミクロン株」に対しても効果が確認できたと発表した。 2021年12月21日, Sputnik 日本
2021-12-21T00:50+0900
2021-12-21T00:50+0900
新型コロナウイルス
医療
新型コロナウイルスの新たな変異種
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塩野義製薬は、新型コロナウイルス感染症治療薬として開発中の飲み薬について、「社内で実施した予備的な非臨床試験から、既存の変異株と同様にオミクロン株に対する高い抗ウイルス活性を確認した」と発表した。塩野義製薬は、軽症の新型コロナウイルス患者向けに、1日1回、5日間服用する治療薬を開発している。関連ニュース
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塩野義製薬が開発中の新型コロナ飲み薬　「オミクロン株」に対する効果確認

2021年12月21日, 00:50
CC0 / Pixabay / 塩野義製薬が開発中の新型コロナ飲み薬　「オミクロン株」に対する効果確認
塩野義製薬が開発中の新型コロナ飲み薬　「オミクロン株」に対する効果確認 - Sputnik 日本, 1920, 21.12.2021
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日本の塩野義製薬は20日、開発中の新型コロナウイルス感染症の飲み薬について、変異株「オミクロン株」に対しても効果が確認できたと発表した。
塩野義製薬は、新型コロナウイルス感染症治療薬として開発中の飲み薬について、「社内で実施した予備的な非臨床試験から、既存の変異株と同様にオミクロン株に対する高い抗ウイルス活性を確認した」と発表した。
オミクロン - Sputnik 日本, 1920, 20.12.2021
新型コロナウイルス
オミクロン株とデルタ株に同時感染する3つの条件
昨日, 16:59
塩野義製薬は、軽症の新型コロナウイルス患者向けに、1日1回、5日間服用する治療薬を開発している。
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