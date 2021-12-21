https://jp.sputniknews.com/20211221/9824694.html

塩野義製薬が開発中の新型コロナ飲み薬 「オミクロン株」に対する効果確認

塩野義製薬が開発中の新型コロナ飲み薬 「オミクロン株」に対する効果確認

日本の塩野義製薬は20日、開発中の新型コロナウイルス感染症の飲み薬について、変異株「オミクロン株」に対しても効果が確認できたと発表した。 2021年12月21日, Sputnik 日本

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新型コロナウイルス

医療

新型コロナウイルスの新たな変異種

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塩野義製薬は、新型コロナウイルス感染症治療薬として開発中の飲み薬について、「社内で実施した予備的な非臨床試験から、既存の変異株と同様にオミクロン株に対する高い抗ウイルス活性を確認した」と発表した。塩野義製薬は、軽症の新型コロナウイルス患者向けに、1日1回、5日間服用する治療薬を開発している。関連ニュース

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