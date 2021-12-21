登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください 再度送信
https://jp.sputniknews.com/20211221/9826060.html
米カリフォルニア沖でM6.2の地震
米カリフォルニア沖でM6.2の地震
米国・カリフォルニア州の沖合でマグニチュード6.2の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2021年12月21日, Sputnik 日本
2021-12-21T07:04+0900
2021-12-21T07:04+0900
2021-12-21T07:07+0900
米国
災害・事故・事件
地震
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/721/58/7215891_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_505ce42cabdd3ecba236353fce650f8d.jpg
地震は、協定世界時（UTC）で20日20時10分（日本時間21日5時10分）に観測された。震源地はファーンデール市の南西49.6キロの地点。 震源の深さは9.3キロ。現在のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/721/58/7215891_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40608d6ce69424f9eb3fc60d757b7a8b.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
米国, 災害・事故・事件, 地震
米カリフォルニア沖でM6.2の地震 2021年12月21日, 07:04 (更新: 2021年12月21日, 07:07)
米国・カリフォルニア州の沖合でマグニチュード6.2の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は、協定世界時（UTC）で20日20時10分（日本時間21日5時10分）に
観測された
。震源地はファーンデール市の南西49.6キロの地点。 震源の深さは9.3キロ。
現在のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。