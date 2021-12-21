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米カリフォルニア沖でM6.2の地震
米カリフォルニア沖でM6.2の地震
米国・カリフォルニア州の沖合でマグニチュード6.2の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2021年12月21日, Sputnik 日本
2021-12-21T07:04+0900
2021-12-21T07:07+0900
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災害・事故・事件
地震
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地震は、協定世界時（UTC）で20日20時10分（日本時間21日5時10分）に観測された。震源地はファーンデール市の南西49.6キロの地点。 震源の深さは9.3キロ。現在のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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米カリフォルニア沖でM6.2の地震

2021年12月21日, 07:04 (更新: 2021年12月21日, 07:07)
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地震計 - Sputnik 日本, 1920, 21.12.2021
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米国・カリフォルニア州の沖合でマグニチュード6.2の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震は、協定世界時（UTC）で20日20時10分（日本時間21日5時10分）に観測された。震源地はファーンデール市の南西49.6キロの地点。 震源の深さは9.3キロ。
現在のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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