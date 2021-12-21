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https://jp.sputniknews.com/20211221/9827249.html
日本 死刑囚3人の刑を執行 2019年以来
日本 死刑囚3人の刑を執行 2019年以来
日本で21日午前、3人の死刑囚に刑が執行された。政府関係者の情報をもとに日本の各メディアが報じた。 2021年12月21日, Sputnik 日本
2021-12-21T11:48+0900
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死刑執行は2019年12月以来で、岸田政権では初めて。共同通信によると、前回の執行は2019年12月26日。福岡市で2003年に一家4人を殺害し、強盗殺人などの罪で死刑が確定した中国人の元専門学生だった。また、古川禎久法相は10月の就任会見で「罪責が著しく重大で凶悪な罪を犯した者には死刑を科すこともやむを得ない」との考えを述べていた。関連ニュース
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日本 死刑囚3人の刑を執行 2019年以来
日本で21日午前、3人の死刑囚に刑が執行された。政府関係者の情報をもとに日本の各メディアが報じた。
死刑執行は2019年12月以来で、岸田政権では初めて。
共同通信によると
、前回の執行は2019年12月26日。福岡市で2003年に一家4人を殺害し、強盗殺人などの罪で死刑が確定した中国人の元専門学生だった。
また、古川禎久法相は10月の就任会見で「罪責が著しく重大で凶悪な罪を犯した者には死刑を科すこともやむを得ない」との考えを述べていた。