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ホワイトハウスに新たな犬がお目見え
ホワイトハウスに新たな犬がお目見え
ジョー・バイデン米大統領が、ホワイトハウスに新たなジャーマン・シェパードを迎え入れた。「コマンダー」と名付けられている。 2021年12月21日, Sputnik 日本
2021-12-21T13:31+0900
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バイデン大統領はツイッターを投稿し、「ホワイトハウスへようこそ！コマンダー！」と歓迎した。バイデン大統領はボールと戯れる愛犬の画像と動画を投稿し、「バイデン家の新しいメンバーを紹介します！」と呟いた。CNNテレビの報道によれば、「コマンダー」は親戚から贈られたものだという。大統領夫妻は6月、13年間ともに過ごしたジャーマン・シェパードの愛犬「チャンプ」がホワイトハウスで亡くなったと公表していた。関連ニュース
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ホワイトハウスに新たな犬がお目見え

2021年12月21日, 13:31
© AP Photo / Patrick Semanskyバイデン大統領と犬
バイデン大統領と犬 - Sputnik 日本, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ジョー・バイデン米大統領が、ホワイトハウスに新たなジャーマン・シェパードを迎え入れた。「コマンダー」と名付けられている。
バイデン大統領はツイッターを投稿し、「ホワイトハウスへようこそ！コマンダー！」と歓迎した。
バイデン大統領はボールと戯れる愛犬の画像と動画を投稿し、「バイデン家の新しいメンバーを紹介します！」と呟いた。
CNNテレビの報道によれば、「コマンダー」は親戚から贈られたものだという。
大統領夫妻は6月、13年間ともに過ごしたジャーマン・シェパードの愛犬「チャンプ」がホワイトハウスで亡くなったと公表していた。
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