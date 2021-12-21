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新型コロナウイルス
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https://jp.sputniknews.com/20211221/9830809.html
日本 外国人の入国停止を延長へ 「オミクロン株」の状況めぐり＝岸田首相
日本 外国人の入国停止を延長へ 「オミクロン株」の状況めぐり＝岸田首相
日本の岸田首相は21日の記者会見で、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」対策として外国人の新規入国を原則的に停止するなどの水際対策を当面の間延長する方針を表明した。 2021年12月21日, Sputnik 日本
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岸田首相は水際対策について「年末・年始の状況を見極めつつ、当面の間、水際対策を延長する」と述べた。水際対策は、年末までとされていた。また岸田首相によると、日本政府は「オミクロン株」対策として、日本国内のすべての感染者について検査を行い、早期探知を徹底する。関連ニュース
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日本 外国人の入国停止を延長へ 「オミクロン株」の状況めぐり＝岸田首相
2021年12月21日, 19:31 (更新: 2021年12月21日, 19:52)
日本の岸田首相は21日の記者会見で、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」対策として外国人の新規入国を原則的に停止するなどの水際対策を当面の間延長する方針を表明した。
岸田首相は水際対策について「年末・年始の状況を見極めつつ、当面の間、水際対策を延長する」と述べた。
また岸田首相によると、日本政府は「オミクロン株」対策として、日本国内のすべての感染者について検査を行い、早期探知を徹底する。