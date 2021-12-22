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ロシアフィギュアスケート選手権2022 競技日程
ロシアフィギュアスケート選手権2022 競技日程
サンクトペテルブルクで23日から26日にかけて、ロシアフィギュアスケート選手権2022が開催される。来年3月の世界フィギュアスケート選手権への切符をかけ、トップ選手らが熱戦を繰り広げる。 2021年12月22日, Sputnik 日本
2021-12-22T17:45+0900
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フィギュア特集
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男子シングルでは、グランプリシリーズ第6戦ロシア大会では2位となったミハイル・コリヤダ選手（26）やアレクサンドル・サマリン選手（23）、ドミトリー・アリエフ選手（22）などが出場。女子はエリザベータ・トゥクタミシェワ選手（25）、アンナ・シェルバコワ選手（17）、アレクサンドラ・トルソワ選手（17）など。アリョーナ・コストルナヤ選手（18）は怪我のため欠場する。
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サンクトペテルブルクで23日から26日にかけて、ロシアフィギュアスケート選手権2022が開催される。来年3月の世界フィギュアスケート選手権への切符をかけ、トップ選手らが熱戦を繰り広げる。
男子シングルでは、グランプリシリーズ第6戦ロシア大会では2位となったミハイル・コリヤダ選手（26）やアレクサンドル・サマリン選手（23）、ドミトリー・アリエフ選手（22）などが出場。
女子はエリザベータ・トゥクタミシェワ選手（25）、アンナ・シェルバコワ選手（17）、アレクサンドラ・トルソワ選手（17）など。アリョーナ・コストルナヤ選手（18）は怪我のため欠場
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