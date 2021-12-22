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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211222/3-9837807.html
日本 大阪府で3人がオミクロン株に感染 日本初の市中感染か
日本 大阪府で3人がオミクロン株に感染 日本初の市中感染か
日本の大阪府では22日、府内在住の4人が新型コロナウイルスのオミクロン株に感染したことが明らかになった。このうちの3人は感染経路が不明で、吉村洋文・大阪府知事は「市中感染に当たる」としている。NHKが報じた。 2021年12月22日, Sputnik 日本
2021-12-22T17:04+0900
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新型コロナウイルス
国内
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オミクロン株の市中感染例は、日本ではこれが初とみられる。大阪府によると、3人は30代の男女と10歳未満の女児で、海外への渡航歴はない。3人とも発熱などの症状を示し、軽症で入院中だという。この3人以外でオミクロン株への感染が分かったのは、渡航歴がある30代の男性。入国時の検査では感染が認められなかったが、府内のホテルでの隔離中に感染が判明した。
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日本 大阪府で3人がオミクロン株に感染 日本初の市中感染か
2021年12月22日, 17:04 (更新: 2021年12月22日, 17:05)
日本の大阪府では22日、府内在住の4人が新型コロナウイルスのオミクロン株に感染したことが明らかになった。このうちの3人は感染経路が不明で、吉村洋文・大阪府知事は「市中感染に当たる」としている。NHKが報じた。
オミクロン株の市中感染例は、日本ではこれが初とみられる。
大阪府によると、3人は30代の男女と10歳未満の女児で、海外への渡航歴はない。3人とも発熱などの症状を示し、軽症で入院中だという。
この3人以外でオミクロン株への感染が分かったのは、渡航歴がある30代の男性。入国時の検査では感染が認められなかったが、府内のホテルでの隔離中に感染が判明した。