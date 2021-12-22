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米国、リトアニアに対戦車ミサイルを輸出へ＝米国防総省
米国、リトアニアに対戦車ミサイルを輸出へ＝米国防総省
米国務省はバルト三国のリトアニアに対戦車の歩兵携行式多目的ミサイル「ジャベリン」を含む軍事兵器を総額1億2500万ドル（142億円）で売却することを承認した。米国防総省（ペンタゴン）が発表した。 2021年12月22日, Sputnik 日本
2021-12-22T11:46+0900
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リトアニア側からの新たな追加要請を受け、米国は341発のFGM-148ミサイル（ジャベリン）、及び30基の発射装置を供給する取引を交わした。米国務省はこれらの兵器売却を総額1億2500万ドルで売却することを承認し、ペンタゴンは連邦議会に売却の可能性を報告した。関連ニュース
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米国, リトアニア, 軍事

米国、リトアニアに対戦車ミサイルを輸出へ＝米国防総省

2021年12月22日, 11:46
© 写真 : Cpl. Ricky S. Gomez/U.S. Marine Corps米軍（アーカイブ）
米軍（アーカイブ） - Sputnik 日本, 1920, 22.12.2021
© 写真 : Cpl. Ricky S. Gomez/U.S. Marine Corps
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米国務省はバルト三国のリトアニアに対戦車の歩兵携行式多目的ミサイル「ジャベリン」を含む軍事兵器を総額1億2500万ドル（142億円）で売却することを承認した。米国防総省（ペンタゴン）が発表した。
リトアニア側からの新たな追加要請を受け、米国は341発のFGM-148ミサイル（ジャベリン）、及び30基の発射装置を供給する取引を交わした。
米国務省はこれらの兵器売却を総額1億2500万ドルで売却することを承認し、ペンタゴンは連邦議会に売却の可能性を報告した。
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