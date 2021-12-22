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NATO即応部隊　ロシアを想定した戦闘準備を増強
NATO即応部隊　ロシアを想定した戦闘準備を増強
北大西洋条約機構（NATO）は、ロシアの活動への対応として即応部隊（部隊員数4万人）の戦闘準備を増強した。ニュースチャンネルWelt紙が報じた。 2021年12月22日, Sputnik 日本
2021-12-22T19:45+0900
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報道によれば、共同オペレーショングループ（これらの部隊には高高度即応統合任務部隊が含まれる）は、20日以降の5日間（以前の7日間に代わって）で「危機が潜在する地域」での準備が求められた。関連記事
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NATO即応部隊　ロシアを想定した戦闘準備を増強

2021年12月22日, 19:45
© REUTERS / Laura HasaniВоеннослужащий НАТО на фоне флага НАТО в Косово
Военнослужащий НАТО на фоне флага НАТО в Косово - Sputnik 日本, 1920, 22.12.2021
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北大西洋条約機構（NATO）は、ロシアの活動への対応として即応部隊（部隊員数4万人）の戦闘準備を増強した。ニュースチャンネルWelt紙が報じた。
報道によれば、共同オペレーショングループ（これらの部隊には高高度即応統合任務部隊が含まれる）は、20日以降の5日間（以前の7日間に代わって）で「危機が潜在する地域」での準備が求められた。
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