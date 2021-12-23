登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211223/1300-9843451.html
韓国政府 1月から石油300万バレル超を放出
韓国政府 1月から石油300万バレル超を放出
韓国政府は、燃料価格の安定化に協力するため、来年1月から国の石油備蓄から317万バレルを放出する。KBSテレビが当局の決定を引用し報じた。 2021年12月23日, Sputnik 日本
2021-12-23T15:28+0900
2021-12-23T15:28+0900
2021-12-23T15:32+0900
国際
経済
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/219/05/2190520_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_95e3c42fc7f8b62b6e203580ac49b22a.jpg
報道によれば、政府は地元製油企業と調整を図った上で、23日にこうした決定を行った。KBSによれば、政府は、残りの備蓄は燃料危機が生じた場合の対応を含め、当面の分量が十分に確保されていると考えている。貯蔵から放出が予定される石油の分量は、韓国の戦略的石油備蓄の3.3％とされる。国内の燃料価格を引き下げるため、米国は以前、戦略的石油備蓄を活用し、他の消費国と足並みを揃えて5000万バレルを市場に放出すると決定した。この決定を多くの国々が支持した。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20211211/9717211.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/219/05/2190520_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_79b2afe0b0fdc7045d1b3872f4102452.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国際, 経済
韓国政府 1月から石油300万バレル超を放出
2021年12月23日, 15:28 (更新: 2021年12月23日, 15:32)
韓国政府は、燃料価格の安定化に協力するため、来年1月から国の石油備蓄から317万バレルを放出する。KBSテレビが当局の決定を引用し報じた。
報道によれば、政府は地元製油企業と調整を図った上で、23日にこうした決定を行った。
KBSによれば、政府は、残りの備蓄は燃料危機が生じた場合の対応を含め、当面の分量が十分に確保されていると考えている。
貯蔵から放出が予定される石油の分量は、韓国の戦略的石油備蓄の3.3％とされる。
国内の燃料価格を引き下げるため、米国は以前、戦略的石油備蓄を活用し、他の消費国と足並みを揃えて5000万バレルを市場に放出すると決定した。この決定を多くの国々が支持した。