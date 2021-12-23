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メキシコ沿岸でM5.6の地震発生

メキシコ沿岸でM5.6の地震発生

メキシコ沿岸でマグニチュード5.9の地震が発生した。メキシコ国立地震研究所が発表した。 2021年12月23日, Sputnik 日本

2021-12-23T09:37+0900

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メキシコ

地震

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地震は世界協定時22日17時22分（日本時間23日8時22分）に発生した。震源は、メキシコ西部ハリスコ州シルアトランから279キロの地点。震源の深さは10キロ。​​​この地震による人的物的損害については明らかにされていない。関連ニュース

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