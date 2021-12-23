登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211223/9842414.html
メキシコ沿岸でM5.6の地震発生
メキシコ沿岸でM5.6の地震発生
メキシコ沿岸でマグニチュード5.9の地震が発生した。メキシコ国立地震研究所が発表した。 2021年12月23日, Sputnik 日本
2021-12-23T09:37+0900
2021-12-23T09:37+0900
2021-12-23T09:37+0900
メキシコ
地震
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/721/58/7215891_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_505ce42cabdd3ecba236353fce650f8d.jpg
地震は世界協定時22日17時22分（日本時間23日8時22分）に発生した。震源は、メキシコ西部ハリスコ州シルアトランから279キロの地点。震源の深さは10キロ。この地震による人的物的損害については明らかにされていない。関連ニュース
メキシコ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/721/58/7215891_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40608d6ce69424f9eb3fc60d757b7a8b.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
メキシコ, 地震
メキシコ沿岸でM5.6の地震発生
メキシコ沿岸でマグニチュード5.9の地震が発生した。メキシコ国立地震研究所が発表した。
地震は世界協定時22日17時22分（日本時間23日8時22分）に発生した。震源は、メキシコ西部ハリスコ州シルアトランから279キロの地点。震源の深さは10キロ。
この地震による人的物的損害については明らかにされていない。