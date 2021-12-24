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日本政府 記録的な107兆円超の来年度予算案を決定
日本政府 記録的な107兆円超の来年度予算案を決定
24日の閣議で日本政府は、過去最大となる107兆5964億円の来年度予算案を決定した。一般会計の総額が100兆円を超えるのは4年連続となる、NHKが報じた。 2021年12月24日, Sputnik 日本
2021-12-24T15:21+0900
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同予算案は本年度の税収を上回ることを前提とし、歳入の3割を国債に頼っている。主な歳出としては、社会保障費が36兆2735億円、防衛費が5兆3687億円となり、国債の償還や利払いに充てる「国債費」は24兆3393億円にのぼる。一方、歳入は65兆2350億円を見込んでおり、新規国債の発行は36兆9250億円となる。公債への依存は34.3％となり、厳しい財政状況が示された。
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日本政府 記録的な107兆円超の来年度予算案を決定
2021年12月24日, 15:21 (更新: 2021年12月24日, 15:28)
24日の閣議で日本政府は、過去最大となる107兆5964億円の来年度予算案を決定した。一般会計の総額が100兆円を超えるのは4年連続となる、NHKが報じた。
同予算案は本年度の税収を上回ることを前提とし、歳入の3割を国債に頼っている。主な歳出としては、社会保障費が36兆2735億円、防衛費が5兆3687億円となり、国債の償還や利払いに充てる「国債費」は24兆3393億円にのぼる。
一方、歳入は65兆2350億円を見込んでおり、新規国債の発行は36兆9250億円となる。公債への依存は34.3％となり、厳しい財政状況が示された。