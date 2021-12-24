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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211224/9849557.html
子どもが新型コロナにかかった場合の危険な合併症
子どもが新型コロナにかかった場合の危険な合併症
英国の医療センター「Royal Brompton and Harefield hospital」は、子どもが新型コロナウイルス感染症にかかった場合、危険な合併症である多系統炎症性症候群を引き起こすおそれがあると発表した。Expressが報じた。 2021年12月24日, Sputnik 日本
2021-12-24T05:30+0900
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専門家らは、このような新型コロナの合併症は十分にまれで、新型コロナウイルスに感染した子どもや青少年の半分にすぎず、多くの場合は無症状だと説明した。多系統炎症性症候群の症状は、高熱、持続性咳嗽、味覚や嗅覚の変化または喪失など。小児科病院「Great Ormond Street Hospital」によると、多系統炎症性症候群を発症した子どもや青少年には、疲労感、倦怠感、腹痛、腹部の痙攣、下痢、嘔吐、手足の浮腫、皮膚の皮がむける、発疹、頭痛、筋肉痛などの症状がみられる。浮腫が全身に広がるのは、典型的な免疫応答だという。また医師らによると、半年後に臓器の損傷がみられるケースもあり、数カ月間にわたって身体の運動・動作の困難が残るという。関連ニュース
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子どもが新型コロナにかかった場合の危険な合併症
英国の医療センター「Royal Brompton and Harefield hospital」は、子どもが新型コロナウイルス感染症にかかった場合、危険な合併症である多系統炎症性症候群を引き起こすおそれがあると発表した。Expressが報じた。
専門家らは、このような新型コロナの合併症は十分にまれで、新型コロナウイルスに感染した子どもや青少年の半分にすぎず、多くの場合は無症状だと
説明
した。多系統炎症性症候群の症状は、高熱、持続性咳嗽、味覚や嗅覚の変化または喪失など。
小児科病院「Great Ormond Street Hospital」によると、多系統炎症性症候群を発症した子どもや青少年には、疲労感、倦怠感、腹痛、腹部の痙攣、下痢、嘔吐、手足の浮腫、皮膚の皮がむける、発疹、頭痛、筋肉痛などの症状がみられる。浮腫が全身に広がるのは、典型的な免疫応答だという。
また医師らによると、半年後に臓器の損傷がみられるケースもあり、数カ月間にわたって身体の運動・動作の困難が残るという。