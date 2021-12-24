登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211224/9849557.html
子どもが新型コロナにかかった場合の危険な合併症
子どもが新型コロナにかかった場合の危険な合併症
英国の医療センター「Royal Brompton and Harefield hospital」は、子どもが新型コロナウイルス感染症にかかった場合、危険な合併症である多系統炎症性症候群を引き起こすおそれがあると発表した。Expressが報じた。 2021年12月24日, Sputnik 日本
2021-12-24T05:30+0900
2021-12-24T05:30+0900
新型コロナウイルス
テック＆サイエンス
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/745/94/7459484_0:111:2111:1298_1920x0_80_0_0_ad0cf4d42f12a306d136f26baa512f23.jpg
専門家らは、このような新型コロナの合併症は十分にまれで、新型コロナウイルスに感染した子どもや青少年の半分にすぎず、多くの場合は無症状だと説明した。多系統炎症性症候群の症状は、高熱、持続性咳嗽、味覚や嗅覚の変化または喪失など。小児科病院「Great Ormond Street Hospital」によると、多系統炎症性症候群を発症した子どもや青少年には、疲労感、倦怠感、腹痛、腹部の痙攣、下痢、嘔吐、手足の浮腫、皮膚の皮がむける、発疹、頭痛、筋肉痛などの症状がみられる。浮腫が全身に広がるのは、典型的な免疫応答だという。また医師らによると、半年後に臓器の損傷がみられるケースもあり、数カ月間にわたって身体の運動・動作の困難が残るという。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/745/94/7459484_118:0:1994:1407_1920x0_80_0_0_be8c5d7b83f3aa517fa1769b8f87a4a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
テック＆サイエンス

子どもが新型コロナにかかった場合の危険な合併症

2021年12月24日, 05:30
© AP Photo / Aaron Favila赤ちゃん
赤ちゃん - Sputnik 日本, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Aaron Favila
フォローする
英国の医療センター「Royal Brompton and Harefield hospital」は、子どもが新型コロナウイルス感染症にかかった場合、危険な合併症である多系統炎症性症候群を引き起こすおそれがあると発表した。Expressが報じた。
専門家らは、このような新型コロナの合併症は十分にまれで、新型コロナウイルスに感染した子どもや青少年の半分にすぎず、多くの場合は無症状だと説明した。多系統炎症性症候群の症状は、高熱、持続性咳嗽、味覚や嗅覚の変化または喪失など。
小児科病院「Great Ormond Street Hospital」によると、多系統炎症性症候群を発症した子どもや青少年には、疲労感、倦怠感、腹痛、腹部の痙攣、下痢、嘔吐、手足の浮腫、皮膚の皮がむける、発疹、頭痛、筋肉痛などの症状がみられる。浮腫が全身に広がるのは、典型的な免疫応答だという。
また医師らによると、半年後に臓器の損傷がみられるケースもあり、数カ月間にわたって身体の運動・動作の困難が残るという。
関連ニュース
大規模なワクチン追加接種によってパンデミックが長引くおそれがある＝WHO事務局長
オミクロン株は人為的に製造可能＝露国立研究所トップ
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
05:30子どもが新型コロナにかかった場合の危険な合併症
04:25米国、新型コロナ飲み薬「モルヌピラビル」の緊急使用を許可　2つ目
03:21フィギュア・ロシア選手権　ペアSPはミーシナ/ガリアモフ組がトップ
03:00中国　雇用主が求人募集において性別を限定したり、採用面接で結婚や妊娠について尋ねることを禁止する法案の審議が始まる
01:56スイスで期限切れ新型コロナワクチンが100人以上に接種される
00:43シニツィナ／カツァラポフ組がリズムダンス首位　ロシアフィギュアスケート選手権
昨日フィギュア全日本選手権開幕　女子SPは坂本が　アイスダンスは小松原組がリード
昨日新型コロナワクチンの子どもへの一律の接種は推奨しない＝WHO
昨日フィギュア・ロシア選手権男子SP　セメネンコがリード　若手が健闘
昨日柴犬がヘリコプターに？　家族と久しぶりに再会し狂喜乱舞　スペイン
昨日夢遊病の少年、マイナス23度の極寒の中、パンツ1枚で学校にたどり着く　モスクワ　
昨日プーチン大統領　米国にメキシコ領土の併合を想起させる
昨日大規模なワクチン追加接種によってパンデミックが長引くおそれがある＝WHO事務局長
昨日日本　オミクロン株の感染　対策必要地域で無料検査を実施へ
昨日大阪ビル火災　25人が死亡、全員の身元判明
昨日三菱電機幹部　検査に関わる不祥事で報酬減額
昨日プーチン大統領　ウクライナとの戦争勃発の可能性についてコメント
昨日上皇明仁が88歳米寿に　両陛下が祝賀
昨日プーチン大統領　2022年第2四半期までに80％の免疫獲得を要請
昨日プーチン大統領　ロシアの対外債務は世界でも最小レベルまで削減