登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211224/9850306.html
モンテネグロ大統領がコロナに感染
モンテネグロ大統領がコロナに感染
モンテネグロのミロ・ジュカノヴィチ大統領が新型コロナウイルスに感染した。症状は軽症だという。大統領官邸が発表した。 2021年12月24日, Sputnik 日本
2021-12-24T08:52+0900
2021-12-24T08:52+0900
新型コロナウイルス
ワクチン
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/9850281_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_ffae8adecb41e2d4a18dae4c21d6d8d4.jpg
ジュカノヴィチ大統領は新型コロナウイルスの感染者と濃厚接触したことから公務を取りやめていた。大統領は軽度の症状が確認されているものの、体調は良いという。感染症対策のマニュアルに従い、現在は自主隔離しており、リモートで職務にあたっているとのこと。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/9850281_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_acfa242c08c75fc2a2891c984e3f94f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ワクチン

モンテネグロ大統領がコロナに感染

2021年12月24日, 08:52
© Sputnik / Alexei Vitvitsky / フォトバンクに移行24-я Конференция ООН по изменению климата в Катовице
24-я Конференция ООН по изменению климата в Катовице - Sputnik 日本, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Alexei Vitvitsky
/
フォトバンクに移行
フォローする
モンテネグロのミロ・ジュカノヴィチ大統領が新型コロナウイルスに感染した。症状は軽症だという。大統領官邸が発表した。
ジュカノヴィチ大統領は新型コロナウイルスの感染者と濃厚接触したことから公務を取りやめていた。大統領は軽度の症状が確認されているものの、体調は良いという。
感染症対策のマニュアルに従い、現在は自主隔離しており、リモートで職務にあたっているとのこと。
関連ニュース
子どもが新型コロナにかかった場合の危険な合併症
京都でもオミクロン株の「市中感染」が確認
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
08:52モンテネグロ大統領がコロナに感染
08:16フィギュア女子は五輪の予行演習？　サンクトでロシア選手権が開幕
07:32サムスン、Android放棄へ　スマホで
06:35インドネシア、露Su-35戦闘機11機購入計画を断念　予算不足
05:30子どもが新型コロナにかかった場合の危険な合併症
04:25米国、新型コロナ飲み薬「モルヌピラビル」の緊急使用を許可　2つ目
03:21フィギュア・ロシア選手権　ペアSPはミーシナ/ガリアモフ組がトップ
03:00中国　雇用主が求人募集において性別を限定したり、採用面接で結婚や妊娠について尋ねることを禁止する法案の審議が始まる
01:56スイスで期限切れ新型コロナワクチンが100人以上に接種される
00:43シニツィナ／カツァラポフ組がリズムダンス首位　ロシアフィギュアスケート選手権
昨日フィギュア全日本選手権開幕　女子SPは坂本が　アイスダンスは小松原組がリード
昨日新型コロナワクチンの子どもへの一律の接種は推奨しない＝WHO
昨日フィギュア・ロシア選手権男子SP　セメネンコがリード　若手が健闘
昨日柴犬がヘリコプターに？　家族と久しぶりに再会し狂喜乱舞　スペイン
昨日夢遊病の少年、マイナス23度の極寒の中、パンツ1枚で学校にたどり着く　モスクワ　
昨日プーチン大統領　米国にメキシコ領土の併合を想起させる
昨日大規模なワクチン追加接種によってパンデミックが長引くおそれがある＝WHO事務局長
昨日日本　オミクロン株の感染　対策必要地域で無料検査を実施へ
昨日大阪ビル火災　25人が死亡、全員の身元判明
昨日三菱電機幹部　検査に関わる不祥事で報酬減額