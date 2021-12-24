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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211224/9850306.html
モンテネグロ大統領がコロナに感染
モンテネグロ大統領がコロナに感染
モンテネグロのミロ・ジュカノヴィチ大統領が新型コロナウイルスに感染した。症状は軽症だという。大統領官邸が発表した。 2021年12月24日, Sputnik 日本
2021-12-24T08:52+0900
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新型コロナウイルス
ワクチン
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ジュカノヴィチ大統領は新型コロナウイルスの感染者と濃厚接触したことから公務を取りやめていた。大統領は軽度の症状が確認されているものの、体調は良いという。感染症対策のマニュアルに従い、現在は自主隔離しており、リモートで職務にあたっているとのこと。関連ニュース
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モンテネグロのミロ・ジュカノヴィチ大統領が新型コロナウイルスに感染した。症状は軽症だという。大統領官邸が発表した。
ジュカノヴィチ大統領は新型コロナウイルスの感染者と濃厚接触したことから公務を取りやめていた。大統領は軽度の症状が確認されているものの、体調は良いという。
感染症対策のマニュアルに従い、現在は自主隔離しており、リモートで職務にあたっているとのこと。