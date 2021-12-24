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日本政府　北京五輪・パラリンピックへ橋本聖子氏ら派遣　政府関係者は欠席
日本政府　北京五輪・パラリンピックへ橋本聖子氏ら派遣　政府関係者は欠席
日本政府は、2022年に予定される北京冬季五輪・パラリンピックへ東京五輪・パラリンピック組織員会の橋本聖子会長ら3人を派遣するが、政府関係者の出席は見送ると発表した。松野博一官房長官が記者会見で明らかにした。 2021年12月24日, Sputnik 日本
2021-12-24T14:28+0900
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NHKの報道によれば、大会に出席するのは東京五輪組織委員会の橋本聖子会長と日本オリンピック委員会の山下泰裕会長、日本パラリンピック委員会の森和之会長の3人。北京五輪には橋本会長と山下会長、パラリンピックには森会長がそれぞれ出席する。また、同官房長官は、政府代表の派遣は予定していないと語った。米国などによる外交的ボイコットにあたるのかという記者の質問に対して、同氏は、出席の在り方について特定の名称を用いることは考えていないと述べ、日本として総合的な判断を行ったと説明した。関連ニュース
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日本政府　北京五輪・パラリンピックへ橋本聖子氏ら派遣　政府関係者は欠席

2021年12月24日, 14:28 (更新: 2021年12月24日, 14:43)
© AFP 2021 / Charly Triballeau橋本聖子氏
橋本聖子氏 - Sputnik 日本, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / Charly Triballeau
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日本政府は、2022年に予定される北京冬季五輪・パラリンピックへ東京五輪・パラリンピック組織員会の橋本聖子会長ら3人を派遣するが、政府関係者の出席は見送ると発表した。松野博一官房長官が記者会見で明らかにした。
NHKの報道によれば、大会に出席するのは東京五輪組織委員会の橋本聖子会長と日本オリンピック委員会の山下泰裕会長、日本パラリンピック委員会の森和之会長の3人。北京五輪には橋本会長と山下会長、パラリンピックには森会長がそれぞれ出席する。
Надпись Национальная хоккейная лига на льду во время хоккейного матча - Sputnik 日本, 1920, 23.12.2021
北京冬季五輪組織委員会　NHLの大会参加取り止めは残念と表明
昨日, 14:35
また、同官房長官は、政府代表の派遣は予定していないと語った。米国などによる外交的ボイコットにあたるのかという記者の質問に対して、同氏は、出席の在り方について特定の名称を用いることは考えていないと述べ、日本として総合的な判断を行ったと説明した。
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