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フィギュアスケート全日本選手権2日目
フィギュアスケート全日本選手権2日目
フィギュアスケートの全日本選手権は2日目を迎えた。北京五輪の選考も兼ねた同大会は、本日、ペアのショートプログラムに続き、男子シングルのショートプログラグが行われている。右足の怪我から同大会が今シーズンの初戦となる羽生選手は、グループ4での演技が予定されている。 2021年12月24日, Sputnik 日本
2021-12-24T19:12+0900
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2021-12-24T19:16+0900
フィギュア特集
フィギュアスケート
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ペアスケートに関しては、三浦璃来選手と木原龍一選手のペアがすでに今シーズンの成績などから北京五輪の代表に内定している。現在の順位は以下の通り。【ペアショートプログラム結果】1位 柚木心結・市橋翔哉 得点34.77【男子シングル ショートプログラム速報】1位 三浦佳生 得点92.812位 壷井達也 得点77.313位 吉岡希 得点72.94
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フィギュアスケート全日本選手権2日目
2021年12月24日, 19:12 (更新: 2021年12月24日, 19:16)
フィギュアスケートの全日本選手権は2日目を迎えた。北京五輪の選考も兼ねた同大会は、本日、ペアのショートプログラムに続き、男子シングルのショートプログラグが行われている。右足の怪我から同大会が今シーズンの初戦となる羽生選手は、グループ4での演技が予定されている。
ペアスケートに関しては、三浦璃来選手と木原龍一選手のペアがすでに今シーズンの成績などから北京五輪の代表に内定している。