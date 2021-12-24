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羽生選手 - Sputnik 日本, 1920, 19.10.2021
フィギュア特集
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フィギュアスケート全日本選手権2日目　
フィギュアスケート全日本選手権2日目　
フィギュアスケートの全日本選手権は2日目を迎えた。北京五輪の選考も兼ねた同大会は、本日、ペアのショートプログラムに続き、男子シングルのショートプログラグが行われている。右足の怪我から同大会が今シーズンの初戦となる羽生選手は、グループ4での演技が予定されている。 2021年12月24日, Sputnik 日本
2021-12-24T19:12+0900
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ペアスケートに関しては、三浦璃来選手と木原龍一選手のペアがすでに今シーズンの成績などから北京五輪の代表に内定している。現在の順位は以下の通り。【ペアショートプログラム結果】1位　柚木心結・市橋翔哉　得点34.77【男子シングル ショートプログラム速報】1位　三浦佳生　得点92.812位　壷井達也　得点77.313位　吉岡希　得点72.94
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フィギュアスケート全日本選手権2日目　

2021年12月24日, 19:12 (更新: 2021年12月24日, 19:16)
© Sputnik / Alexander Vilf / フォトバンクに移行Японский фигурист Юдзуру Ханю
Японский фигурист Юдзуру Ханю - Sputnik 日本, 1920, 24.12.2021
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フィギュアスケートの全日本選手権は2日目を迎えた。北京五輪の選考も兼ねた同大会は、本日、ペアのショートプログラムに続き、男子シングルのショートプログラグが行われている。右足の怪我から同大会が今シーズンの初戦となる羽生選手は、グループ4での演技が予定されている。
Японская фигуристка Каори Сакамото во время исполнения короткой программы на четвертом этапе серии Гран-при в Токио - Sputnik 日本, 1920, 23.12.2021
フィギュア特集
フィギュア全日本選手権開幕　女子SPは坂本が　アイスダンスは小松原組がリード
昨日, 23:28
ペアスケートに関しては、三浦璃来選手と木原龍一選手のペアがすでに今シーズンの成績などから北京五輪の代表に内定している。
現在の順位は以下の通り。
【ペアショートプログラム結果】
1位　柚木心結・市橋翔哉　得点34.77
【男子シングル ショートプログラム速報】
1位　三浦佳生　得点92.81
2位　壷井達也　得点77.31
3位　吉岡希　得点72.94
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