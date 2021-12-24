登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211224/9853314.html
「感染防止対策の効果が不十分」　中国当局、役人20人超を処分　新型コロナ感染拡大
「感染防止対策の効果が不十分」　中国当局、役人20人超を処分　新型コロナ感染拡大
中国共産党中央規律検査委員会は、同国の陝西省西安市における新型コロナウイルス感染拡大防止対策の効果が不十分だったとして、役人26人と地方政党組織4組織の責任を問い、処分したと発表した。　 2021年12月24日, Sputnik 日本
2021-12-24T23:59+0900
2021-12-24T23:59+0900
新型コロナウイルス
中国
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/695/74/6957443_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ca7ad64f512ab96caa5b6f4b3d11862b.jpg
人口1300万人の西安市は、新型コロナウイルスの感染が急拡大し、中国における新たなホットスポットの1つとなっている。中国国家衛生健康委員会によると、23日の新型コロナウイルスの新規市中感染者数は49人、陝西省の新規感染者数は55人、中国全土の新規感染者数は87人だった。西安市では今月9日以降、計255人の感染が確認されている。中国共産党中央規律検査委員会によると、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に関する市当局の取り組みについて調査するため、8つの査察チームが西安市に派遣された。西安市では23日から新型コロナウイルスの流行に伴う大規模なロックダウンが始まり、不要不急の外出や市外への移動が禁止された。大型のイベントは中止され、商業施設は休業、小中学校も休校となった。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20211206/9684470.html
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/695/74/6957443_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e4c2825b821074aacb90f6d300b3a070.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
中国

「感染防止対策の効果が不十分」　中国当局、役人20人超を処分　新型コロナ感染拡大

2021年12月24日, 23:59
© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи - Sputnik 日本, 1920, 24.12.2021
© Depositphotos / AndreyPopov
フォローする
中国共産党中央規律検査委員会は、同国の陝西省西安市における新型コロナウイルス感染拡大防止対策の効果が不十分だったとして、役人26人と地方政党組織4組織の責任を問い、処分したと発表した。　
人口1300万人の西安市は、新型コロナウイルスの感染が急拡大し、中国における新たなホットスポットの1つとなっている。
中国国家衛生健康委員会によると、23日の新型コロナウイルスの新規市中感染者数は49人、陝西省の新規感染者数は55人、中国全土の新規感染者数は87人だった。西安市では今月9日以降、計255人の感染が確認されている。
中国共産党中央規律検査委員会によると、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に関する市当局の取り組みについて調査するため、8つの査察チームが西安市に派遣された。
西安市では23日から新型コロナウイルスの流行に伴う大規模なロックダウンが始まり、不要不急の外出や市外への移動が禁止された。大型のイベントは中止され、商業施設は休業、小中学校も休校となった。
中国 - Sputnik 日本, 1920, 06.12.2021
新型コロナウイルス
中国ハルビン市　自発的な検査で陽性確認の市民に１万元支払いへ
12月6日, 23:02
関連ニュース
中国 国際線再開見通しは半年後
米国でコロナウイルス発見用のマスクが開発
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
昨日「感染防止対策の効果が不十分」　中国当局、役人20人超を処分　新型コロナ感染拡大
昨日失踪9年を経て飼い主が愛猫と待望の再会
昨日「オミクロン株」が確認された国、さらに増加
昨日人工知能に学習させる新たな方法
昨日日本　新型コロナの飲み薬「モルヌピラビル」を承認
昨日ポーランドが移民問題からウクライナ国境でのフェンス建設を検討
昨日フィギュアスケート全日本選手権2日目　
昨日スリランカが石油の債務を紅茶で償却することを希望
昨日アベノマスク、廃棄に６千万円 配布希望は１月１４日まで
昨日Apple社の従業員　クリスマスに合わせスト準備と同社製品の不買を呼びかけ
昨日東京都内でもオミクロン株が「市中感染」
昨日筋萎縮性側索硬化症に新たな治療法　他の難病用製薬が原因物質を抑制
昨日日本政府　記録的な107兆円超の来年度予算案を決定
昨日中国が反発　新疆ウイグルに関する米国法
昨日日本政府　北京五輪・パラリンピックへ橋本聖子氏ら派遣　政府関係者は欠席
昨日政府、デジタル構想実現に重点　２２年ＳＤＧｓプラン
昨日集団安全保障の交渉再開はまだ間に合う＝ゴルバチョフ元大統領
昨日新年の特別赦免　朴前大統領も対象＝聯合ニュース
昨日米国、安全保障の交渉で妥協せず＝駐露大使
昨日オミクロン株の脅威は議論の余地あり＝露医療研究所トップ