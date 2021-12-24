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フィギュア・ロシア選手権　ペアSPはミーシナ/ガリアモフ組がトップ
フィギュア・ロシア選手権　ペアSPはミーシナ/ガリアモフ組がトップ
23日からサンクトペテルブルクで開幕のフィギュアスケート・ロシア選手権はペアのショートプログラム（SP）が終了し、アナスタシヤ・ミーシナ/アレクサンドル・ガリアモフ組が83・74点で首位にたった。 2021年12月24日, Sputnik 日本
2021-12-24T03:21+0900
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2位にはアレクサンドラ・ボイコワ/ドミトリー・コズロフフスキー組が82.84点で続いた。3位のエフゲニア・タラソワ/ウラジーミル・モロゾフ組はリフトのミスが大きな痛手となり、78.68点にとどまった。ペアのフリープログラムは25日（土）に行われる。
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フィギュア・ロシア選手権　ペアSPはミーシナ/ガリアモフ組がトップ

2021年12月24日, 03:21
© Sputnik / Alexander Wilf / フォトバンクに移行Фигурное катание. VI этап Кубка мира. Пары. Произвольная программа
Фигурное катание. VI этап Кубка мира. Пары. Произвольная программа - Sputnik 日本, 1920, 24.12.2021
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23日からサンクトペテルブルクで開幕のフィギュアスケート・ロシア選手権はペアのショートプログラム（SP）が終了し、アナスタシヤ・ミーシナ/アレクサンドル・ガリアモフ組が83・74点で首位にたった。
2位にはアレクサンドラ・ボイコワ/ドミトリー・コズロフフスキー組が82.84点で続いた。3位のエフゲニア・タラソワ/ウラジーミル・モロゾフ組はリフトのミスが大きな痛手となり、78.68点にとどまった。
ペアのフリープログラムは25日（土）に行われる。
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