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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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カザフスタンから帰国の空手日本選手団　11人コロナ陽性
カザフスタンから帰国の空手日本選手団　11人コロナ陽性
全日本空手道連盟は、今月カザフスタンで開催された国際大会に拝見した日本選手およびスタッフの計11人が新型コロナウイルスに感染したことを発表した。 2021年12月25日, Sputnik 日本
2021-12-25T23:21+0900
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同連盟によると、今月22日までカザフスタンで開催されていた空手アジアジュニア選手権に日本選手団を28人派遣。24日の帰国時のPCR検査で選手10人とスタッフ1人の計11人に陽性が確認されたという。陽性反応が出た11人は日本政府指定のホテルで隔離されている。変異種「オミクロン株」かどうかは、判定に数日かかる見込み。
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カザフスタンから帰国の空手日本選手団　11人コロナ陽性

2021年12月25日, 23:21
© Depositphotos / Macor空手
空手 - Sputnik 日本, 1920, 25.12.2021
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全日本空手道連盟は、今月カザフスタンで開催された国際大会に拝見した日本選手およびスタッフの計11人が新型コロナウイルスに感染したことを発表した。
同連盟によると、今月22日までカザフスタンで開催されていた空手アジアジュニア選手権に日本選手団を28人派遣。24日の帰国時のPCR検査で選手10人とスタッフ1人の計11人に陽性が確認されたという。
陽性反応が出た11人は日本政府指定のホテルで隔離されている。変異種「オミクロン株」かどうかは、判定に数日かかる見込み。
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