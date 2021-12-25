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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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仏・伊　コロナ新規感染者数が2日連続で過去最多に
仏・伊　コロナ新規感染者数が2日連続で過去最多に
フランスでは、過去24時間に9万4100人を超える新型コロナウイルスの新規感染者が確認された。仏メディアが24日、政府の情報を引用して報じた。 2021年12月25日, Sputnik 日本
2021-12-25T08:18+0900
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これはフランスでの新型コロナウイルス感染拡大開始以来、過去最多の数となっている。23日には9万1600人の新規感染者が確認された。過去24時間に実施された新型コロナ検査数も155万回と過去最多を記録した。24日、アイルランド、英国、イタリアで新規感染者数が記録的に増加していると報じられた。イタリアでも24日の新規感染者数が5万559人に達し、パンデミック開始以来、過去最多を記録した。過去24時間に実施された新型コロナ検査数も約93万回と過去最多を記録した。関連ニュース
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仏・伊　コロナ新規感染者数が2日連続で過去最多に

2021年12月25日, 08:18
© REUTERS / Gonzalo Fuentes仏・パリ
仏・パリ - Sputnik 日本, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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フランスでは、過去24時間に9万4100人を超える新型コロナウイルスの新規感染者が確認された。仏メディアが24日、政府の情報を引用して報じた。
これはフランスでの新型コロナウイルス感染拡大開始以来、過去最多の数となっている。23日には9万1600人の新規感染者が確認された。過去24時間に実施された新型コロナ検査数も155万回と過去最多を記録した。
オミクロン株について(заглушка) - Sputnik 日本
新型コロナウイルス
新型コロナ　新たな変異株「オミクロン株」について分かっていること
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11月30日, 21:49
24日、アイルランド、英国、イタリアで新規感染者数が記録的に増加していると報じられた。
イタリアでも24日の新規感染者数が5万559人に達し、パンデミック開始以来、過去最多を記録した。過去24時間に実施された新型コロナ検査数も約93万回と過去最多を記録した。
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