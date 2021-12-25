https://jp.sputniknews.com/20211225/9855392.html

仏・伊 コロナ新規感染者数が2日連続で過去最多に

仏・伊 コロナ新規感染者数が2日連続で過去最多に

フランスでは、過去24時間に9万4100人を超える新型コロナウイルスの新規感染者が確認された。仏メディアが24日、政府の情報を引用して報じた。 2021年12月25日, Sputnik 日本

2021-12-25T08:18+0900

2021-12-25T08:18+0900

2021-12-25T08:18+0900

新型コロナウイルス

欧州

フランス

イタリア

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/9855514_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bda52e1ddb32449567d3a179154513d3.jpg

これはフランスでの新型コロナウイルス感染拡大開始以来、過去最多の数となっている。23日には9万1600人の新規感染者が確認された。過去24時間に実施された新型コロナ検査数も155万回と過去最多を記録した。24日、アイルランド、英国、イタリアで新規感染者数が記録的に増加していると報じられた。イタリアでも24日の新規感染者数が5万559人に達し、パンデミック開始以来、過去最多を記録した。過去24時間に実施された新型コロナ検査数も約93万回と過去最多を記録した。関連ニュース

フランス

イタリア

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

欧州, フランス, イタリア